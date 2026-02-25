Alysa Liu behaalde afgelopen weken de ultieme sportieve prestatie. De Chinees-Amerikaanse atlete pakte het goud bij het kunstrijden. Daags na afloop komt de 20-jarige Liu met een opmerkelijke wens. Ooit hoopt ze een eigen skin te krijgen in het immens populaire spel Fortnite.

Tijdens de Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo liet Liu de Japanse favorieten Kaori Sakamoto (25) en Ami Nakai (17) achter zich. Daardoor veroverde ze de olympische titel in het kunstschaatsen, slechts een jaar na het winnen van het wereldkampioenschap. Met een score van 150.20 hield ze de concurrentie op flinke achterstand.

Bovendien pakte Liu nog een keer een gouden medaille. Als onderdeel van het Amerikaanse team was ze helemaal aan het begin van de Spelen ook al goed voor olympisch goud. Haar sportieve dromen heeft ze dus waargemaakt, waardoor ze zich nu kan richten op andere dromen.

Fortnite

Zoals verwacht stond Liu, na haar twee medailles, een ware mediastorm te wachten. In een van de vele interviews, met USA Today Sports, kreeg ze een verrassende vraag over Fortnite, de online videogame van Epic Games die in 2017 werd gelanceerd en de afgelopen jaren talloze prijzen heeft gewonnen.

Op de vraag of ze liever nog een gouden medaille zou winnen op de Olympische Spelen of de beste Fortnite-speler ter wereld zou zijn, gaf Liu een onverwacht antwoord: "Geen van beide. Het is niet leuk als je de beste ter wereld bent in Fortnite. Dat zou betekenen dat je elke wedstrijd wint, en dat is best saai."

Skin

Vervolgens werd aan de 20-jarige kunstschaatster gevraagd of ze het leuk zou vinden als de makers van het spel een 'skin' van haar zouden introduceren. Een skin is het uiterlijk of de outfit die een personage in het spel kan hebben, zonder de loop van het spel te veranderen.

In de loop der tijd hebben niet alleen Fortnite, maar ook andere games diverse skins ontwikkeld om het spel aantrekkelijker te maken en extra inkomsten te genereren van gebruikers die op zoek zijn naar unieke outfits. Veel bekende sporters hebben al een skin, zoals LeBron James, Naomi Osaka en Lionel Messi.

'Zou geweldig zijn'

Liu's antwoord op de vraag kwam zonder enige twijfel. "Ik zou het geweldig vinden als Fortnite een skin van mij zou maken," liet de olympisch kampioene optekenen. "Ik zou hem meteen kopen," voegde ze eraan toe.

"Het is een eer om olympisch kampioen te zijn en om onderdeel te worden van iedereen die deze titel in het verleden al heeft gewonnen", liet Liu weten over haar wedstrijd. "Mijn voorgangers zijn voor mij allemaal helden. Het is waanzinnig dat ik nu dezelfde medaille heb", besluit Liu. Of ze een Fortnite-skin krijgt, valt nog te bezien. Wel zijn er, met haar ruim vijf miljoen volgers, genoeg mensen die haar volgen.