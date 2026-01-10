Met nog minder dan een maand te gaan tot de Olympische Winterspelen van 2026 heeft Milaan een eerste serieuze test achter de rug voor het ijshockeytoernooi. Die proef in de gloednieuwe Santagiulia Arena liet direct zien dat niet alles al op orde is.

Dat blijkt uit een uitgebreide reportage van de Amerikaanse krant The New York Times, die aanwezig was bij het eerste testevenement in de arena. Vrijdagavond werd er een wedstrijd om de Italiaanse beker gespeeld, maar al in de openingsfase ging het mis. Het ijsoppervlak oogde zacht en besneeuwd, waarna de wedstrijd in de eerste periode moest worden stilgelegd omdat er 'letterlijk een gat in het ijs' was ontstaan voor een van de doelen.

IJshockeystadion allesbehalve klaar

Dat was niet het enige probleem dat zich voordeed. Tijdens de wedstrijd dwarrelde er bouwstof door de hal en aan de buitenzijde van het gebouw zijn nog altijd grote openingen zichtbaar. Dat vormt een uitdaging voor de ijsmakers, die de temperatuur en luchtvochtigheid in de arena nog niet volledig onder controle kunnen houden.

Ook op andere plekken in de arena is duidelijk dat de bouw nog niet is afgerond. Slechts drie van de veertien geplande kleedkamers zijn vrijwel af. Andere faciliteiten zijn voorlopig ondergebracht in tijdelijke constructies naast het stadion. De trainingshal staat bovendien nog vol bouwmateriaal en is nog niet volledig inzetbaar, terwijl teams daar tijdens de Spelen juist afhankelijk van zijn.

'Zoals bij elke Olympische Spelen zijn er uitdagingen'

Toch klinken er vanuit de organisatie en internationale ijshockeywereld geruststellende geluiden. Betrokkenen spreken van 'typische kinderziektes' bij een eerste test. "Zoals bij elke Olympische Spelen zijn er uitdagingen", zei Hockey Canada-official Scott Salmond na zijn bezoek aan de arena. "Het belangrijkste is dat we in een ijsbaan kunnen spelen en dat het toernooi kan doorgaan."

Ook vertegenwoordigers van andere nationale teams en officials van de internationale bond spraken hun vertrouwen uit dat de arena tijdig speelklaar zal zijn en dat de problemen bij het testevent geen invloed hebben op het olympisch toernooi.

Olympische Spelen

Het olympisch ijshockeytoernooi begint op 5 februari met het vrouwentoernooi, gevolgd door de start van het mannentoernooi op 11 februari. Dat er voor het eerst sinds 2014 weer NHL-spelers deelnemen, vergroot de aandacht én de druk. De komende weken moeten uitwijzen of de Santagiulia Arena klaar is om die verwachtingen waar te maken.