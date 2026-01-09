Jamaica heeft bij de Olympische Winterspelen al eens voor een onvergetelijk verhaal gezorgd. Decennia na het iconische bobsleeteam lonkt nu een nieuw winters hoofdstuk. Dit keer op de skipistes, met een achttienjarige drieling die droomt van olympische deelname.

Het gaat om Helaina, Henniyah en Henri IV Rivers, die Jamaica willen vertegenwoordigen in het alpineskiën tijdens de Olympische Winterspelen in Milaan. De broer en zussen zijn geboren en opgegroeid in de Verenigde Staten, maar hebben via hun moeder ook de Jamaicaanse nationaliteit. Die band met het Caribische eiland willen ze verzilveren op het grootste wintersportpodium.

De basis voor die droom werd al vroeg gelegd. Nog voordat ze twee jaar oud waren, stonden de drie al op ski’s op de pistes rond Windham in de staat New York. Vader Henri Rivers, al decennialang actief in de skisport, nam ook de rol van trainer op zich. Skiën werd zo een vast onderdeel van het gezinsleven, met trainingen, wedstrijden en verre reizen als vast patroon.

Een lastige weg naar de Olympische Spelen

De weg richting olympische kwalificatie is echter allesbehalve eenvoudig. Alleen al het intensieve trainingsprogramma van afgelopen zomer en najaar kostte het gezin ongeveer 80.000 dollar.

De drieling is daarbij afhankelijk van onderdak bij vrienden, steun van de Jamaicaanse skifederatie en bijdragen van organisaties die diversiteit binnen de wintersport stimuleren. Voor vader Henri gaat het daarbij om meer dan sportieve resultaten alleen: hij ziet zijn kinderen als voorbeeld voor een sport waarin atleten van kleur sterk ondervertegenwoordigd zijn.

i Helaina, Henri IV en Henniyah Rivers in hun jonge jaren samen met hun ouders. ©AP

'Dit betekent veel meer dan sport alleen'

Sportief komt de droom steeds dichterbij. Henri IV heeft zich inmiddels gekwalificeerd voor de slalom, terwijl zijn zussen nog de laatste punten moeten verzamelen om hun startbewijs veilig te stellen. Dat maakt de komende weken cruciaal, met nog enkele tickets te vergeven.

Voor Helaina draait het verhaal om meer dan tijden en klasseringen. "Dit betekent veel meer dan sport alleen", zegt ze. "Het zou echt baanbrekend zijn als drie 18-jarigen een land zonder wintersportcultuur mogen vertegenwoordigen op het wereldtoneel." Een Jamaicaans wintersprookje is het nog niet, maar de droom is springlevend.

Geschiedenis herhaalt zich

De droom roept herinneringen op aan een moment waarop Jamaica al eens eerder de wereld verbaasde op het winterse podium. Tijdens de Olympische Winterspelen van 1988 trok het Jamaicaanse bobsleeteam wereldwijd de aandacht, een verhaal dat later werd verfilmd in 'Cool Runnings'.

Het team wist zich destijds, tegen alle verwachtingen in, te kwalificeren voor de Spelen in Calgary en liet zien dat wintersport niet uitsluitend is voorbehouden aan landen met sneeuw en bergen. Die gedachte leeft nu opnieuw op. Waar het bobsleeteam het in het verleden al deed hopen Helaina, Henniyah en Henri IV Rivers het kunststukje te herhalen.