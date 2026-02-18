Johannes Høsflot Klaebo is zonder twijfel dé koning van de Olympische Winterspelen. De Noorse langlaufer sloeg woensdag ook toe bij de teamsprint. Samen met landgenoot Einar Hedegart pakte hij de winst en daarmee bracht de succesvolste winterolympiër zijn totaal aantal gouden medailles in de dubbele cijfers.

Op Klaebo lijkt geen maat te staan momenteel. De langlaufer zal met een zware nek aan de teamsprint zijn begonnen, want daarmee moest hij de afgelopen weken al vier gouden medailles dragen. Hij was al de beste op de 10 kilometer vrije stijl, skiatlon, de sprint en de aflossing en kroonde zich woensdag dus al voor de vijfde keer in Italië tot winnaar van olympisch goud.

Bij de teamsprint moeten beide teamleden drie keer een ronde afleggen. Dat doen ze afwisselend van elkaar. Hedegart mocht beginnen en kwam als derde door, waarna Klaebo in zijn eerste ronde direct de leiding pakte. Het Noorse duo gaf die niet meer af en dus kon Klaebo alweer zijn vijfde gouden medaille van deze Spelen vieren.

Klaebo in dubbele cijfers

Hij brengt daarmee zijn totaal op tien olympische titels, want de Noor won in 2018 al driemaal goud en voegde er daar vier jaar geleden nog twee aan toe. Met de winst op de teamsprint scherpt hij zijn eigen record van meeste gouden medailles voor een winterolympiër verder aan.

Hij is de eerste man of vrouw die tien keer goud weet te pakken op de Winterspelen. Landgenoten Marit Bjørgen (langlaufen), Ole Einar Bjørndalen (biatlon) en Bjørn Daehlie (langlaufen) staan op acht olympische titels.

Op naar elfde goud

Klaebo kan zaterdag ook nog zijn zesde goud van deze Spelen en zijn elfde in totaal veroveren. Dan staat het koningsnummer 50 kilometer op het programma. Als Klaebo die ook op zijn naam schrijft, heeft hij alle langlaufonderdelen gewonnen op deze Spelen. Dat deed hij vorig jaar ook al op het WK.