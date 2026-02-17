Topsporters hebben zo hun bijgeloof, zeker als het om presteren gaat. Zo ook de viervoudig gouden medaillewinnaar Johannes Hosflot Klaebo uit Noorwegen, die zich deze Winterspelen in Milaan kroonde tot de absolute koning. Bij hem zit het bijgeloof... in z'n onderbroek.

“Dit zijn de boxershorts waarin ik vorig jaar zes gouden medailles won op het WK in Trondheim. In Italië draag ik ze ook en, zoals je ziet, brengen ze me tot nu toe geluk,” bekende de succesvolle Noorse sporter aan de Noorse televisiezender NRK.

Klaebo legde tegelijkertijd uit dat hij voor de Olympische Spelen één kleine verandering heeft doorgevoerd. Terwijl hij tijdens het WK zijn ondergoed uit angst voor ongeluk niet waste, nam hij ze voor de Olympische Spelen wel schone boxers mee en wast hij ze na elke wedstrijd.

Boxers wassen

“Ik was bang dat waspoeder en water de gouden kracht zouden kunnen wegspoelen, maar zoals blijkt is dat niet gebeurd. Na de Spelen laat ik ze inlijsten en verkoop ik ze op een veiling. De volledige opbrengst doneer ik aan een goed doel,” legde hij uit.

Succesvolste olympiër ooit

De 29-jarige Noor heeft al negen gouden olympische medailles op zijn naam staan, waarmee hij de meest succesvolle winterolympiër in de geschiedenis is geworden. Met zijn overwinning in de estafette van zaterdag overtrof hij drie van zijn landgenoten die elk acht gouden medailles wonnen: langlaufer Bjørn Daehlie, biatleet Ole Einar Bjørndalen en langlaufster Marit Bjørgen.

Nóg twee medailles mogelijk

Op de huidige Winterspelen heeft hij nog steeds de kans om zijn verzameling uit te breiden met nog twee kostbare medailles. In de teamsprint voor mannen op woensdag en in de 50 kilometer klassieke stijl met massastart op zaterdag.

Op de wereldkampioenschappen stond de Noorse superster vijftien keer op het hoogste podium, won hij vijf keer het algemeen klassement van de Wereldbeker en behaalde hij al 107 individuele overwinningen.