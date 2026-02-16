De Oostenrijkse schansspringer Daniel Tschofenig voelt zich 'enorm dom' na zijn diskwalificatie van de individuele wedstrijd op de grote schans. De 23-jarige Tschofenig had zich met gemak geplaatst voor de finale op zaterdag, maar zijn olympische medailledroom spatte uiteen door een bizarre blunder met zijn materiaal.

Wat bleek? De winnaar van de Wereldbeker 2025 droeg schoenen die vier millimeter (!) te groot waren volgens de reglementen. "Ik gebruikte nieuwe schoenen tijdens de trainingen, waar ik overigens niet erg tevreden over was, maar ik hield ze aan", aldus Tschofenig. "Helaas was ik naïef en heb ik ze niet opgemeten. Enorm dom van mij, er was gewoon zoveel stress. Maar regels zijn regels."

Onmiddellijk gediskwalificeerd

Tschofenig had in de eerste ronde een indrukwekkende score van 137,7 punten behaald, maar zijn overtreding leidde tot een onmiddellijke diskwalificatie en opende de weg voor de Slowaak Hector Kapustik naar de finale. Uiteindelijk ging het goud naar de Sloveen Domen Prevc, het zilver naar Ren Nikaido uit Japan, en de Pool Kacper Tomasiak pakte de bronzen medaille.

Te lange ski's bij de vrouwen

Op zondag werd de Amerikaanse schansspringster Annika Belshaw gediskwalificeerd van de individuele wedstrijd op de grote schans voor vrouwen, omdat haar ski's meer dan een centimeter te lang waren. Net als Tschofenig had de 23-jarige Belshaw zich geplaatst voor de finale, maar kon ze er niet aan deelnemen.