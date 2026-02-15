De Noorse Anna Odine Strøm heeft opnieuw een gouden medaille gepakt bij het schansspringen. Op een historische dag waarin de vrouwen voor het eerst ooit van de grote schans sprongen, pakte de atlete haar tweede goud. Topfavoriet Nika Prevc had opnieuw het nakijken.

Vooraf leek het vooral een strijd te gaan worden tussen favoriete Prevc en een heel leger aan Noorse springsters. De Sloveense leidster van de wereldbeker stelde eerder teleur op de kleine schans. Wel won haar oudere broer Domen Prevc het goud bij de mannen.

Eerste sprong

De eerste sprong was al opvallend te noemen. Zowel Prevc als Strøm kwamen toen niet tot de gewenste afstand. Daardoor ging Eirin Maria Kvandal, landgenote van Strøm, aan de leiding. Alle druk lag dus op de beslissende laatste sprong.

De tweede sprong moest dus de beslissing gaan brengen. Met het format dat de beste atlete van de eerste sprong de tweede sprong als laatst zou maken, was het uitkijken geblazen naar de laatste paar atletes. Prevc kwam uiteindelijk tot een score van 143.2 punten, waarmee ze het brons behaalde. Strøm verbeterde zichzelf flink en zette met 148.1 punten de beste score neer. Als allerlaatste mocht Kvandal naar beneden, maar zij redde het niet en bleef steken op een tweede plek.

Tweemaal goud

Voor Strøm is het nu dus haar tweede gouden medaille van deze Olympische Spelen. Eerder haalde de Noorse, die op de vierde plek in de wereldbeker stond, al de gouden medaille bij de kleine schans. Daarmee kroonde de 27-jarige atlete zich dus tot tweevoudig olympisch kampioen.

Het was sowieso een historische dag voor de vrouwentak van het schansspringen. Voor het eerst in de geschiedenis van het evenement sprongen de vrouwen ook van de grote schans af. Sinds 2014 is schansspringen ook olympisch voor vrouwen. Bij de mannen is het al sinds het begin in 1924 olympisch.

Pakkenrel

Bij de mannen komt het schansspringen deze Olympische Spelen voornamelijk negatief in het nieuws. Zo zou er sprake zijn van een heuse pakkenrel, waarin atleten hun geslachtsdeel vergrootten met een injectie om zo de kledingregels te ontlopen. Ook werd de Oostenrijker Daniel Tschofenig gediskwalificeerd, omdat zijn schoenen vier milimeter te groot waren.