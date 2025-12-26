De organisatie van de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo wacht komende weken een ware race tegen de klok. In laatstgenoemd skigebied moeten de skionderdelen worden gehouden, maar op dit moment ligt er nog geen centimeter sneeuw in het Italiaanse dorp.

Begin februari moeten in Cortina d'Ampezzo de eerste skionderdelen van de Olympische Winterspelen worden gehouden. De beelden die het IOC vanuit het skioord in de Dolomotien te zien krijgt, zijn echter zorgwekkend. Er ligt nog weinig tot geen sneeuw en dat terwijl er over iets meer dan een maand al onderdelen gepland staan. De IOC lijkt met de handen in het haar te zitten en de bond wordt steeds meer afhankelijk van de weersomstandigheden. De hoop is gevestigd op een wonder en daarmee een enorme sneeuwlaag die in de komende weken moet gaan vallen.

Technisch defect

Normaal gesproken zou een evenement als de Olympische Spelen niet enkel afhankelijk moeten zijn van weersomstandigheden, ware het niet dat er in de laatste weken ook een technisch defect is ontstaan. Op 12 december kregen de sneeuwkanonnen die op de pistes gericht stonden te maken met een kapotte leiding, waardoor ze niet meer werkten. Volgens het bedrijf dat de kanonnen levert is het probleem inmiddels verholpen, maar door het defect is de organisatie meer en meer afhankelijk van echte sneeuwval.

Het defect zorgde voor woede bij de internationale skifederatie. De bond bracht op dat het water voor de skikanonnen uit het Monte Sponda Bassin komt. Dat bassin is speciaal aangelegd voor de Olympische Winterspelen en koste in totaal meer dan 21,5 miljoen euro. Het water uit dat bassin kon echter niet gebruikt worden in de afgelopen dagen vanwege de kapotte leiding die het water af zou moeten voeren richting de pistes.

Weersverwachtingen

De foto's die op dit moment naar buiten komen van de pistes in Cortina d'Ampezzo zijn nog niet hoopgevend, maar er bestaat zeker nog een kans dat binnen enkele weken het groen plaats maakt voor wit. Volgens de weersverwachtingen worden de Dolomieten begin 2026 getrakteerd op een pak sneeuw van meer dan tien centimeter en met een constante temperatuur onder de nul graden lijkt die sneeuw ook wel te blijven liggen. Daar moet de organisatie maar op hopen.