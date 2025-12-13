Snoop Dogg out, Dua Lipa in?!

De winterstop nadert, maar in sommige 'categorieën' is het altijd 'bal'. En met de Winterspelen die niet lang meer op zich laten wachten, beginnen de verschillende 'entiteiten' zich te roeren. En tijdens Thanksgiving was het al raak. En hoe?! Dua Lipa is voor de Amerikaanse NBC broadcaster hét gezicht van de Winterspelen in Milaan Cortina.

En de oplettende lezer denkt: Snoop Dogg was toch de NBC ambassadeur in Parijs? Niet verlengd? En Dua Lipa is toch geen Amerikaanse?

In een wereld waar het van de daken geschreeuwd wordt dat het toch echt gaat om 'Make America Great Again!' is het een opvallende keus. En dat kun je merken op de ‘socials’. Maar wat is de impact? Welke rol had Snoop Dog ook alweer en wat zegt het over de naderende Winterspelen en haar achterban?

Snoop Dogg mania

Om die keuze te duiden, helpt het om terug te gaan naar Parijs 2024. NBC haalde Snoop Dogg binnen als special correspondent en zette hem ook in voor Peacock, de streamingdienst. Peacock was tijdens de Spelen het digitale zwaartepunt van de Amerikaanse dekking, met livestreams van vrijwel alle sporten en extra formats voor een jonger, non lineair publiek.

Snoop kreeg bewust geen traditionele rol. Hij liep door Parijs, schoof aan in de studio en reageerde op sporten die hij soms voor het eerst zag. Die losse momenten werden massaal opgeknipt tot TikToks, reels en YouTube-clips en leefden volledig los van de tv uitzendingen. NBC rapporteerde na afloop ruim 23 miljard gestreamde minuten op zijn platforms en een gemiddelde publieksdelivery van circa 30 miljoen kijkers per dag, fors hoger dan Tokio. Op social groeiden de NBC Sports accounts tijdens de Spelen met bijna 5 miljoen volgers.

Snoop groeide in die context uit tot onofficiële mascotte van de Spelen. Het meest zichtbare moment was zijn rol als fakkeldrager voorafgaand aan de openingsceremonie, een cultureel headline moment dat ook buiten sportmedia werd opgepikt. Parijs liet daarmee zien dat een uitgesproken personality rond de Spelen geen gimmick is, maar aantoonbaar bijdraagt aan bereik, streaminggedrag en het aantrekken van een publiek dat normaal niet vanzelf bij Olympische sporten uitkomt.

Usain Bolt zoals altijd nóg sneller

We hebben dit eerder gezien. Nog vóór Snoop Dogg was er Usain Bolt, die dwars door alle formaliteiten heen de (Winter)spelen kaapte qua bereik en verhaal. Tijdens PyeongChang 2018 daagde Bolt winteratleten uit om zijn iconische Lightning Bolt pose te doen, met een grote fles G.H. Mumm champagne als beloning. Na zijn oympische titel op de 5 kilometer ging Sven Kramer erop in en vierde zijn zege met die pose op het podium. Het beeld werd wereldwijd opgepikt door sport en lifestyle media en groeide uit tot een van de meest herkenbare crossover momenten van die Spelen. Terwijl het betreffende merk zeker geen TeamNL of IOC sponsor is..

Terug naar Dua Lipa

De onderliggende drijfveer is de snel groeiende populariteit van vrouwensport. Wereldwijd stijgen kijkcijfers, sponsorbudgetten en media aandacht, maar er ligt nog aanzienlijk onbenut potentieel, met name bij jonge kijkers en jonge meiden. Dat publiek kijkt anders, volgt sport minder lineair en haakt eerder aan via rolmodellen dan via disciplines of programma’s. Wie die doelgroep wil bereiken, heeft meer nodig dan prestaties alleen.

En juist daar wringt het bij de Winterspelen. Met alle respect voor de sporters, maar veel klassieke winteratleten zijn geen vanzelfsprekende culturele iconen buiten hun sport. Ze inspireren binnen hun discipline, maar fungeren zelden als brug naar een breder, jong publiek. Zeker voor jonge meiden ontbreekt vaak een herkenbaar gezicht dat sport, stijl en ambitie samenbrengt en enthousiasme aanwakkert vóórdat er überhaupt gekeken wordt.

Daarom Dua Lipa. Niet als vervanger van de sport, maar als toegangspoort. Als wereldwijd icoon met een enorme fanbase en culturele relevantie slaat zij een brug tussen vrouwensport en een nieuwe generatie kijkers. Ze verlaagt de instap naar de Spelen, vergroot het gevoel van herkenning en brengt enthousiasme op gang dat klassieke sportcommunicatie alleen niet altijd kan oproepen. Dat de keuze discussie oproept, onder meer omdat zij geen Amerikaanse is, wordt daarbij bewust geaccepteerd. Van een beetje ophef is in Amerika nog nooit iemand slechter geworden.