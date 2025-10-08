De Olympische Winterspelen beginnen pas over een aantal maanden, maar nu al is het eerste relletje een feit. Twee broers van een beruchte Italiaanse bende hooligans, Lazio's 'Irriducibili', zijn gearresteerd na een poging om illegaal overheidsopdrachten voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar te verkrijgen. Dat melden Italiaanse aanklagers woensdag.

De mannen, oorspronkelijk afkomstig uit Rome, probeerden te profiteren van de Olympische Spelen door op maffia-achtige wijze controle uit te oefenen over de drugshandel en het nachtleven in het Alpenoord Cortina, dat de Winterspelen van 6 tot en met 22 februari samen met Milaan organiseert.

De gearresteerde mannen zouden zich hebben voorgedaan als hooggeplaatste leden van de Romeinse onderwereld en pronkten met hun vriendschap met de overleden leider van de "Irriducibili", Fabrizio Piscitelli, die in 2019 in een park in Rome werd doodgeschoten. 'Irriducibili' betekent vrij vertaald 'diehards'.

Rivalen werden geterroriseerd

De broers terroriseerden zakelijke rivalen in Cortina, aldus de aanklagers. Zo werd een eigenaar van nachtclubs het bos ingesleept, in elkaar geslagen en onder schot gehouden. Een man die hun drugsgeld schuldig was, werd opgesloten in een kofferbak en met de dood bedreigd.In 2022 benaderden zij een lid van het stadsbestuur van Cortina en boden verkiezingssteun aan, maar de politicus accepteerde deze niet.

Later vroegen ze met een dreigende boodschap om olympische contracten, melden de aanklagers.De broers worden beschuldigd van afpersing, verergerd door 'maffia-achtige' methoden. Vijf andere verdachten zijn met dezelfde aanklachten geconfronteerd, maar werden niet gearresteerd.

Nederland, schaatsland

De Olympische Winterspelen beginnen in Milaan in februari 2026. Van vrijdag 6 februari tot en met zondag 22 februari worden de medailles verdeeld. Nederland pakt normaliter de meeste plakken bij het schaatsen.