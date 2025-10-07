In juli overleed de 31-jarige Laura Dahlmeier na een klimongeluk en dat zorgde voor een grote schok in Duitsland. De voormalig olympisch kampioene biatlon werkte na haar actieve carrière als analist bij ZDF en de zender heeft nu een besluit genoemen over haar vervanging.

Dahlmeier beklom eind juli de Karakoram-bergen toen ze een ongeluk kreeg en uiteindelijk kwam te overlijden. Het ongeluk zorgde voor een hoop verdriet binnen heel Duitsland en de internationale wintersportwereld. Dahlmeier werkte na haar loopbaan als biatlete als expert voor het Duitse ZDF naast haar grote hobby klimmen.

Klimvriend Thomas Huber gaf via Instagram eerder al een emotioneel eerbetoon voor Dahlmeier. "Laura heeft tot het eind van haar leven haar droom geleefd. Ze was en is nog steeds het perfecte voorbeeld van dat het leven een ongelofelijk cadeau is en dat je je leven moet vullen met liefde passie en vuur."

ZDF

Dahlmeier was bij de ZDF een gewaardeerde analist en de omroep reageert nu op haar overlijden. "Laura Dahlmeier was een exceptionele atlete die altijd nieuwe dingen wist te bereiken, zelfs buiten haar sport. Ze bracht de sport biatlon echt naar het ZDF-publiek met een hoop authenticiteit en de juiste kennis", zo reageerde ZDF-directeur Yorck Polus op het overlijden van de Duitse ex-biatlete.

Bij ZDF was Dahlmeier biatlon-expert tijdens uitzendingen rond de Olympische Winterspelen of andere belangrijke toernooien. Dit werk deed ze al sinds december 2019. De afgelopen jaren deelde ze haar taken samen met een andere oud-atlete Denise Herrmann-Wick (36). Laatstgenoemde werd in augustus voor de tweede keer moeder en dus is het ook niet zeker dat zij altijd beschikbaar zal zijn tijdens bijvoorbeeld de aankomende Olympische Winterspelen in Milaan in februari.

Vervanging

Toch heeft ZDF besloten om geen vervanger te kiezen voor Dahlmeier. Herrmann-Wick zal tijdens bijvoorbeeld de Olymipsche Spelen en andere grote evenementen het advies over biatlon voor haar rekening nemen op de Duitse televisie. Sven Fischer en Volker Grube zullen het commentaar van de wedstrijden voor hun rekening nemen.

Op 29 november zal de World Cup Biatlon plaats gaan vinden in het Zweedse Östersund. Op 6 februari zal als grote afsluiting van het winterseizoen de Olympische Winterspelen plaatsvinden in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De sluitingsceremonie zal op 22 februari worden gehouden in de Italiaanse plaats.