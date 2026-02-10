Flink slikken voor de Nederlandse shorttrackers: dinsdag werden ze in de halve finale van de olympische gemengde estafette uitgeschakeld. In een chaotische race waren er valpartijen en foute wissels. Ex-shorttrackster Jorien ter Mors snapt er weinig van.

Nederland behoorde vooraf tot de topkandidaten voor olympisch goud in Milaan. Halverwege de halve finale sloeg het beeld echter volledig om. Bij een wissel ging het mis bij Jens van ’t Wout, waardoor Nederland terugzakte naar de derde plek en het plots razend spannend werd.

In de slotfase volgde de definitieve klap toen Xandra Velzeboer onderuitging in de hectiek van het gedrang, waarmee de hoop op een finaleplaats in één klap vervlogen was.

'Een heel grote teleurstelling'

Voormalig topshorttrackster Jorien ter Mors zei bij de NOS: "Het is een heel grote teleurstelling. Eigenlijk begonnen ze de race heel goed, maar Michelle Velzeboer maakt bij de wissel een klein foutje. Ze waaien uit en de Italianen kunnen binnendoor. Dan begint de stress te stijgen, want het Nederlandse plan is voorop blijven rijden."

Oud-shorttracker Cees Juffermans merkt op dat Xandra Velzeboer vervolgens Nederland weer naar voren rijdt. "Je merkt wel het verschil met de vorige race. Je merkt dat de Italianen de druk erop leggen. Teun Boer rijdt hard door, Italië rijdt het gat weer dicht. Wat je na deze wissel ziet, daar schrokken Jorien en ik van. Je moet dan wel doorrijden. Tempo in de races houden."

'Verkeerde keuze'

Dat deed Jens van 't Wout echter niet, hij liet het tempo ver terugzakken. "Je ziet Jens van 't Wout kijken, het stilleggen, nog een keer kijken", aldus Juffermans. "En dan denkt Italië: wacht even. Alles is dan weer terug. Een slechte wissel en dan zit je aan de buitenkant op plek drie."

"Hij heeft de rondetijden zo extreem op laten lopen, dat iedereen weer in de rug kwam", verzucht Juffermans. "Daar zit mijn frustratie. Ik zoek helemaal geen schuldige, maar hij laat het gewoon heel erg stil vallen, duidelijk een tactische keuze." Ter Mors is duidelijk: "Een verkeerde tactische keuze."

Vechten

Ter Mors vult aan bij de actie van Xandra Velzeboer: "Dan krijg je dat ze zich erlangs wil gooien. Dan wordt het gewoon vechten. Dan zie je dat ze technisch minder goed gaat rijden. Ze wil zo enorm het gas erop gooien dat ze die misser maakt."

Over het blokkeren van Jens van 't Wout is ze vol onbegrip. "Waarom zou hij zich sparen? Ik snap niet waarom. Je bent in een olympische halve finale. Gewoon gas erop, rijden."