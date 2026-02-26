Niels Kerstholt is nog steeds in de zevende hemel na het succes van de Nederlandse shorttrackers op de Olympische Winterspelen. De bondscoach kwam thuis met vijf keer goud, één keer zilver en één keer brons. "Het is alsof je Ajax moet coachen nadat Cruijff is vertrokken."

Kerstholt stond zelf in 2014 in de olympische relayfinale. Dat liep uit op een fiasco, na een val van Freek van der Wart. Acht jaar later werd hij aangesteld als opvolger van succescoach Jeroen Otter, die op de Winterspelen van 2018 en 2022 opgeteld drie keer goud, drie keer zilver en twee keer brons won.

Kerstholt had dus grote schoenen om te vullen op de Winterspelen in Milaan. Maar zijn pupillen hielden huis in de Milano Ice Skating Arena. Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer pakten ieder twee keer individueel goud. Verder was er ook nog een olympische titel voor de mannelijke aflossingsploeg. Melle (zilver) en Jens (brons) van 't Wout maakten het aantal medailles compleet op de 500 meter.

Huldiging

Deze week werden de olympisch kampioenen al geridderd bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Een paar dagen later volgde een huldiging in Utrecht bij het hoofdkantoor van Rabobank. Daar sprak Kerstholt zijn bewondering uit over het medeleven in Nederland met de succesformatie. " Het verbaast me hoeveel mensen er komen. De zaal zit dubbelvol", vertelde hij aan AD Utrecht.

Over het opvolgen van Otter komt hij met poëtische teksten. " Het is alsof je Ajax moet coachen nadat Cruijff is vertrokken. Dat is niet makkelijk", bekende hij. Toch lukte het Kerstholt om zijn voorganger te overtreffen. Hij noemt "het groepsgevoel" als basis voor de medailles. " Als coach moet ik dat tot leven brengen . We hebben samen doelstellingen en kernwaarden bepaald. Maar als je die alleen op papier zet en in een la legt, gebeurt er niets. Ik moet het voorleven."

Kennelijk heeft het gewerkt, want nog nooit waren de Nederlandse shorttrackers zó succesvol.