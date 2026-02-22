Vijf keer goud, één keer zilver en één keer brons. Nog nooit was de Nederlandse shorttrackploeg zó succesvol op de Winterspelen. Het brein achter dat succes is Niels Kerstholt, die de longen uit zijn lijf schreeuwde.

Kerstholt was zelf in 2014 dicht bij olympisch goud. Met de mannelijke aflossingploeg stond hij in Sochi in de finale. Door een val Freek van der Wart kon echter een streep door de medaillekansen. Daar nam de bondscoach dubbel en dwars revanche voor op zijn eerste Spelen als eindverantwoordelijke. Jens van 't Wout en Xandra Velzeboer waren ieder goed voor twee keer individueel goud, ook de relayploeg schaatste naar de titel.

Bondscoach Niels Kerstholt raakt stem kwijt

Na twee weken vol spanning kon Kerstholt de laatste dagen genieten van het heerlijke zonnetje in Milaan. "Het is klaar, we kunnen eindelijk de last van onze schouders laten vallen", zegt hij in gesprek met de NOS. Daarin valt op dat de stem van de bondscoach behoorlijk schor is. "Het is niet heel goed, maar het (schreeuwen, red.) hoeft niet meer", reageert Kerstholt gevat.

De emoties schoten alle kanten op tijdens het shorttracktoernooi. Vooral toen er successen werden beleefd. "Dat heeft met de weg die we met elkaar bewandeld hebben te maken. Maar ook gewoon omdat het elke keer weer een mooie uitspatting is van hoe die ritten lopen. Ik vind de sport gewoon zó mooi. Ik sta ook te juichen als iemand anders iets heel moois doet."

Verliefd geworden op Italië

Kerstholt was er als rijder voor het eerst bij op de Spelen van Turijn in 2006. Dit keer debuteerde hij als bondscoach. Ook in Italië dus. "Ik wil hier wel vaker terug komen, gewoon om het gevoel van de euforie nog een beetje op te snuiven", onthult Kerstholt.

"Dat iedereen gelukkig was. Er goed op stond. Fit was. Dat wij uitstraalden wie we waren en dat we goed waren, dat was een droom. Dat dat medailles zou opleveren, maakte me eigenlijk niet veel uit. Dat is echt heel eerlijk. Maar ik wist wel: als wij goed zijn, dat hebben en dat voelen, dat er heel veel medailles zouden vallen. En dat is gebeurt."