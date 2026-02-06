Al voor de openingsceremonie heeft plaatsgevonden, is Milaan al het strijdtoneel van olympische wedstrijden. En de strijd vindt niet alleen plaats op het het sportveld, zo blijkt uit de clash tussen de Zweedse en Duitse ijshockeysters.

Donderdag troffen Zweden en Duitsland elkaar in groep B van het ijshockeytoernooi voor vrouwen. De Zweedse vrouwen wonnen met 4-1. In de kwalificatie voor de Olympische Winterspelen wonnen ze overigens van Nederland met 8-0.

Kapot toilet

Na de eerste periode stond het bij Zweden tegen Duitsland nog 1-1. Enkele speelsters van Zweden hadden behoefte aan een wc-bezoek. Maar daar troffen ze een onaangename verrassing: het toilet functioneerde niet zoals het hoort en spoelde over.

Op de Zweedse zender TV4 werd gezegd: "De wc in de kleedkamer was kapot. Diverse Zweedse speelsters, waaronder Lina Ljungblom en Jessica Adolfsson, gingen naar de Duitse kleedkamer. Ze vroegen of ze gebruik mochten maken van hun toilet. Maar de Duitse vrouwen zeiden: "Nein, geen sprake van!" Daardoor werden de Zweedse speelsters gedwongen om naar de andere kant van de ijsbaan te lopen, waar zich een andere kleedkamer bevond.

Lege blaas

De Zweedse captain Anna Kjellbin vertelt aan Expressen: "Ik wil spelen met een lege blaas". Daarom gaat ze tijdens elke onderbreking naar de wc.

"Na de warming-up en na de eerste periode moest ik helemaal naar de andere kant lopen. De Duitsers weigerden gewoon ons verzoek. Maar we hebben het ze betaald gezet. Het maakte ons namelijk best kwaad. En dat was de sleutel voor onze zege. Dat is wat ze krijgen vanwege de weigering."

Wraak

Ook andere Zweedse ijshockeysters zien het als wraak. "We hebben het goed aangepakt en de wedstrijd gewonnen", zei Lina Ljungblom. "De volgende keer willen ze hun toilet misschien wel even afstaan. Dit is karma, ja!"

En speelster Anna Kjellbin voegt toe: "Als het omgekeerd was, dan zouden we wel ons toilet hebben afgestaan. Ze hebben hun wc mogen houden, maar de zege is voor ons. Ik respecteer hun besluit, maar ik denk dat wij een andere houding zouden hebben."