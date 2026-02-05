De Winterspelen zijn niet alleen goed voor sportieve prestaties, er kan ook liefde opbloeien in het olympisch dorp. Ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zijn benieuwd of de Nederlandse atleten in Milaan nog iemand aan de haak slaan. "Wie weet..."

"De Spelen brengen niet alleen maar mooien sportmomenten met zich mee. Er bloeien ook wel eens mooie romances op in het olympisch dorp", begint Van As in de Sportnieuws.nl-podcast. "Brittany Bowe heeft zeer romantische herinneringen aan de Spelen van Bejing in 2022, want daar heeft ze haar vriendin ontmoet."

De schaatsster heeft al jaren een relatie met Amerikaanse ijshockeyster Hilary Knight en dat begon dus allemaal op de Winterspelen. "Best knap, op de corona-Spelen", vindt Hoog. "Ze waren elkaar voorheen weleens tegengekomen", weet Van As. "Maar nooit echt met elkaar gepraat en hier raakten ze wel met elkaar aan de praat. Wel met mondkapjes voor."

'Andere regels dan bij ons'

"Ze besloten om een keer een wandelingetje te maken", gaat Van As verder. "Nou, dat werden twee wandelingetjes, drie wandelingetjes... Op een gegeven moment gingen ze ook samen dineren in de eetzaal. Toen dacht ik: wel grappig. Want zij doet een teamsport, maar kan dan wel in haar eentje met een andere sportster dineren." "Ja dat zijn andere regels dan bij ons", zegt Hoog.

"Maar daar is de liefde opgebloeid. Ja, het gebeurt wel vaker in het olympisch dorp", zegt Van As. Haar oud-teamgenoot weet meteen een voorbeeld. "Zeker, Joosje Burg (Oranje-hockeyster, red.) heeft ook haar vlam in het olympisch dorp ontmoet."

Schaatskoppels

Er zijn nogal wat voorbeelden van topsporters die een relatie hebben met een collega. Denk aan Joy Beune en Kjeld Nuis, of Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Natuurlijk Rafael van der Vaart en Estavana Polman, Femke Bol en Ben Broeders, Pien Sanders en Jill Roord. En wat langer geleden al Anni Friesinger en Ids Postma, of het wereldberoemde tenniskoppel Steffi Graf en André Agassi. De lijst is vrijwel eindeloos.

Jenning de Boo

"Ik ben benieuwd met wie Jenning de Boo thuiskomt", grapt Hoog over de razendsnelle schaatser, die voor Nederland in actie komt op de 500 meter en de 1000 meter. "Maar ik heb hem nog nooit met een partner gezien. Dus ja, wie weet of hij daar een Japanse ijshockeyster mee naar huis neemt." "Oh, daar zeg je me wat", regeert Van As, al jaren samen met schaatsicoon Sven Kramer.

Luister de podcast

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de aflevering van deze week onder meer aandacht voor de Australian Open, de vriendin van Mathieu van der Poel en natuurlijk de Olympische Spelen die komende vrijdag beginnen. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.