Welke bedjes heeft de organisatie van de Olympische Winterspelen 2026 klaargezet voor de deelnemers? Zijn ze een beetje stevig, of moet je bij het omdraaien al vrezen dat de boel in elkaar mietert? Daar is nu een antwoord op.

Bij de Olympische Spelen van 2024 te Parijs waren de bedden in de vertrekken voor atleten een pikant onderwerp. Het bleek dat er kartonnen constructies waren neergezet. Onder meer tophandbalster Estavana Polman toonde beelden van haar kamer om te bewijzen dat het geen luxe bedoening was in de Franse hoofdstad.

New York Post noemde het destijds zelfs 'anti-seks bedden'. De bedden zouden alleen het gewicht van één persoon kunnen dragen en te klein zijn van formaat om samen in te kruipen.

'De vraag die iedereen stelt'

Inmiddels hebben diverse wintersporters op hun socials getoond wat zij aantroffen in hun verblijf. De Britse kunstschaatsster Phebe Bekker zegt in een video: "Het is tijd om antwoord te geven op een vraag die iedereen stelt. Zijn de bedden van karton? Nou, het ziet er goed uit", waarna ze klopt op de zijkant van het bed.

Het geluid verraadt dat het solide materiaal is. Daarna raakt ze het matras aan: "Ja, dat is een matras." Ze geeft er een paar goedkeurende klappen op. "Woooow! Je hebt het hier als eerste gehoord. Er zijn geen kartonnen bedden."

Kunstschaatsen

Bekker vormt bij de Olympische Winterspelen een kopel met James Hernandez. Ze proberen de eerste Britse medaille bij het kunstschaatsen te behalen sinds 1994. Toen was er brons voor Jayne Torvill en Christopher Dean.

Overigens ontkende de organisatie van de Spelen in Parijs dat de keus voor karton te maken had met het ontmoedigen van intimiteit tussen twee (of meer) personen. Het had te maken met milieubewustheid. Zo werden de woningen ook op een bepaalde manier geplaatst en gebouwd zodat er geen airconditioning nodig was. Daarnaast werd er in het olympisch dorp ook urine gerecupereerd om er mest van te maken.