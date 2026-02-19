Een zeer pikante liefdesroddel doet de ronde op de Olympische Spelen. IJshockeysters Caroline Harvey uit Amerika en Daryl Watts uit Canada spelen de finale tegen elkaar, terwijl ze de afgelopen weken veel samen werden gespot. Dat heeft blijkbaar voor de nodige problemen gezorgd. Naar verluidt is het tweetal namelijk niet meer geïnteresseerd in elkaar.

De finale van het ijshockey wordt donderdagavond afgewerkt in de arena in Milaan. Zoals verwacht, kruisen toplanden Amerika en Canada de degens in de strijd om het goud. Dat zorgde op papier voor een opmerkelijke situatie. De 23-jarige Harvey komt uit voor de Verenigde Staten, terwijl de drie jaar oudere Watts speelt voor Canada. Voor de Canadese wordt het haar debuut, terwijl Harvey er als 20-jarige broekie ook al bij was in Peking.

Relatie

De twee werden de voorbije maanden op verschillende momenten met elkaar gespot, waardoor de geruchten over een mogelijke relatie oplaaiden. Met de finale als directe confrontatie tussen de twee, werd alles schijnbaar te heet onder de voeten voor het liefdeskoppel.

Op een TikTok van de Amerikaanse Laila Edwards, teamgenoot van Harvey, wordt zij omschreven als 'single'. Daardoor lijkt er geen liefde meer in de lucht te zitten tussen de twee. Ook al maakten zowel Harvey als Watts nooit publiekelijk bekend samen te zijn, nu lijkt dat er ook nooit meer van te komen.

Zware kluif

Voor Canada wordt het hoe dan ook een zware kluif. Amerika is al tijden ongeslagen en daarmee ook de grote favoriet in de finale. Bovendien is Harvey, namens de VS, ook nog eens de meest waardevolle speler op het olympisch toernooi. Tot nog toe kwam ze al tot twee doelpunten en negen assists, waarmee ze bij negen punten betrokken was, Watts staat op acht punten.

'Veel druk'

Tegenover USA Today vertelt Harvey over de druk die op de Amerikaanse ploeg ligt. "Er is zeker veel druk, want we willen de standaard hoog houden", zo laat ze optekenen. "Maar het is vooral leuk, omdat het zo spannend is. Je speelt tegen de besten van de besten.

Harvey gaat hoe dan ook haar tweede medaille pakken. Zij pakte in Peking zilver met Amerika, dat toen verloor van Canda. Watts maakt haar debuut op het toernooi. In de voorrondes troffen de twee kemphanen elkaar ook al. Toen was Canada kansloos en verloor het met 5-0 van de zuiderburen.

Bowe

Eerder was er ook positiever liefdesnieuws op de Olympische Spelen. De Amerikaanse schaatster Brittany Bowe werd ten huwelijk gevraagd door haar vriendin Hilary Knight, ook een ijshockeyster. Eerder kreeg ook Breezy Johnson een aanzoek. Haar vriend wachtte haar na de finish op, nadat ze onderuit was gegaan. Beide atletes zeiden toen volmondig ja.