Een waar olympisch liefdessprookje heeft zich woensdag voltrokken in Milaan. Schaatster Brittany Bowe, die in het verleden veel duels uitvocht met Ireen Wüst, is door haar ijshockeyvriendin Hilary Knight ten huwelijk gevraagd. Beide vrouwen zijn actief op de Spelen in Italië.

Op beelden die te zien zijn op de persoonlijke kanalen van beide atletes is een video van hét moment te zien. IJshockeyster Knight (36) gaat uit het niets op haar knieën voor haar vriendin, die een jaar ouder is. Bowe reageert heel enthousiast en antwoordt met een volmondige 'ja', terwijl de ring om haar vinger wordt geschoven.

Bijzondere ontmoeting

Onder het bericht op Instagram vertelt het koppel het bijzondere verhaal achter hun verloving. "De Olympische Spelen hebben ons samengebracht. Nu hebben ze ons voor altijd één gemaakt", zo valt er te lezen.

De vonk tussen beide Amerikaanse vrouwen sloeg namelijk over tijdens de vorige Olympische Winterspelen. In 2022 leerden de twee elkaar kennen in Peking. Daardoor was het vier jaar later de uitgelezen kans om voor altijd met elkaar door te gaan, volgens Knight.

Leerdam reageert

Veel verschillende topsporters hebben inmiddels al gereageerd op het liefdeskoppel. Onder meer meervoudig medaillewinnares Jutta Leerdam laat een reactie achter. "Ik houd hier van", schrijft de Nederlandse. Gevolgd door een emoji die huilt van geluk met daarbij 'gefeliciteerd'. Ook onder andere Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud wensen het koppel veel geluk toe, net als de internationale schaatsbond ISU.

Concurrent Wüst

In het verleden vocht Bowe veel duels uit met Ireen Wüst. Beide vrouwen kwamen elkaar geregeld tegen op de 1000 en 1500 meter. De Amerikaanse was vooral op de wereldkampioenschappen succesvol met meerdere titels, waaronder twee in 2015 in Heerenveen. Bovendien staat het wereldrecord op de 1000 meter nog altijd op de naam van de atlete uit Florida (1.11,61).

Op de Olympische Spelen heeft Bowe het traditiegetrouw een stuk lastiger. Daar pakte de Amerikaanse schaatster 'slechts' twee bronzen medailles. Zij kwam deze Spelen tot twee vierde plaatsen, zowel op de 1000 meter als de ploegenachtervolging. Haar verloofde Knight staat met Amerika in de finale bij het IJshockey. Zij pakte eerder al driemaal zilver.

Breezy Johnson

En zo komt er dus een nieuw Amerikaans liefdessprookje. Eerder tijdens de Spelen werd skiester Breezy Johnson al ten huwelijk gevraagd. Zij crashte tijdens de finale van de Super G, maar werd onderaan de finish verrast door haar vriend. Ook Johnson reageerde met een enthousiaste 'ja'.