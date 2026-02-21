De Poolse shorttrackster Kamila Sellier kreeg vrijdag de schrik van haar leven tijdens een val bij de 1500 meter. In de kwartfinale kreeg ze een schaats in haar gezicht tijdens een forse valpartij. Poolse media hebben nu een update over de gezondheid van Sellier.

In de kwartfinale van de 1500 meter kwam Sellier terecht in een valpartij na een botsing met de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. Ook de Italiaanse Adrianna Fontana ging onderuit. De overige drie rijders leken daardoor vrijuit naar de halve finale te kunnen rijden, maar de wedstrijd werd stilgelegd omdat Sellier op het ijs bleef liggen.

Direct werden er doeken om haar heen gezet en kreeg ze op het ijs een behandeling. Uiteindelijk bleek dat omdat ze een schaats in haar gezicht had gekregen. Vlak onder haar oog werd Sellier geraakt en ze had alleen een bril als bescherming voor haar gezicht. Achteraf werd als snel bekend dat de Poolse in de arena al gehecht is, maar nu is er dus meer bekend over haar blessure.

Gezondheidsupdate Sellier

De Poolse krant Fakt meldt dat Sellier een wond heeft opgelopen aan haar ooglid en aan haar wang. Ze is in ieder geval bij bewustzijn, maar het slechte nieuws is wel dat een bot in haar gezicht beschadigd is. Sellier haar wang is dan weliswaar gehecht, maar ze moest alsnog naar het ziekenhuis voor röntgenfoto's. Het oog van de Poolse is in ieder geval nog volledig intact, maar het oog is wel erg dik en ze kan het oog nog niet openen.

Volgens een woordvoerder van het Poolse olympisch comité zou Sellier zelfs al een operatie aan haar oog hebben gehad. Tijdens die ingreep is het beschadigde bot onder haar oog hersteld en schoongemaakt. Het is niet bekend of ze nog meer operaties zal moeten krijgen.

In eerste instantie werd gedacht dat de blessure van Sellier niet heftig zou zijn en beperkt zou blijven bij een wond die gehecht moest worden. Dat blijkt dus niet het geval, want ook haar bot is beschadigd. Het is nog niet bekend hoe lang haar revalidatie zal zijn. Sellier heeft wel ervaring met dergelijke blessures, want ze heeft al een litteken in haar gezicht van een eerdere val.