Wie de afgelopen weken de tv aanzette voor de Olympische Winterspelen in Milaan, kon op twee zenders terecht: de NOS en Eurosport. Presentator Arjan Lubach snapt er echter vrij weinig van dat het op allebei de zenders werd uitgezonden.

In een recente uitzending van LUBACH bespreekt presentator Arjen Lubach de bezuinigingen op de Publieke Omroep. Hier gaat het onder meer over de sporten die bij de NOS worden uitgezonden, en zo ook de Winterspelen. Lubach merkt echter op dat dit niet de enige zender is waar de sportwedstrijden te zien zijn. "Bijvoorbeeld de Olympische Spelen nu bij de NOS. Dat wordt tegelijkertijd ook uitgezonden op een commerciële zender, namelijk Eurosport."

Hij vervolgt: "Maar het zijn dezelfde wedstrijdbeelden. Het is niet zo dat Femke Kok op Eurosport ineens vierde werd", oppert de 46-jarige presentator, waarna het commentaar en de videobeelden van de NOS en Eurosport naast elkaar werden gelegd. Hieruit blijkt ook dat beide zenders hetzelfde laten zien.

Analisten

Daarnaast heeft Lubach ook zijn vraagtekens bij de analisten. "En dan zeg je: 'Ja nee, maar de NOS heeft al die specialisten in huis. Die analyses, dat maakt ze uniek!'". Vervolgens laat hij een foto zien van de analisten bij de NOS, met onder meer Mark Tuitert, Ireen Wüst en Erben Wennemars. "

"Nou ze hebben in elk geval de meeste mensen. Van alle Nederlanders die ooit zo hard mogelijk een rondje hebben geschaatst, staat tachtig procent bij de NOS. De andere twintig procent staat bij Eurosport", voegt hij al grappend aan de foto van de analisten toe.

"Dan kun je zeggen: 'meer is beter. Dat maakt de NOS zo goed'. Maar de conclusies zijn echt niet zo heel verschillend hoor", oppert de presentator dan, waarna hij vergelijkbare quotes van verschillende analisten over elkaar heen legt.

'Kappen'

Wat het Lubach betreft, worden de Winterspelen maar op één zender uitgezonden. "De NPO moet kappen met dure sport. We verliezen er niks door en houden wel geld over voor andere mooie programma's."