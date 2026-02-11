De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Na het goud van Jutta Leerdam en zilver van Femke Kok is het woensdag de beurt aan Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Joep Wennemars. Zij jagen bij de 1.000 meter op een medaille, waar de concurrentie groot is.

De shorttrackers slaagden er maandag niet in om het succes van Jutta Leerdam en Femke Kok een passend vervolg te geven in de gemengde aflossing, nadat het vreselijk mis ging in de halve finale. Daardoor verschuift de blik nu weer naar de langebaan, waar woensdagavond op de 1000 meter Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Joep Wennemars op het ijs staan. De ogen zijn vooral gericht op kanshebber De Boo, die het in een onderling gevecht opneemt tegen de koning op de kilometer: Jordan Stolz. Om 18:30 uur start de eerste rit en Damian Zurek sluit het bal af om 20:00 uur.

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.