De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Zondag 15 februari kan het bijna niet anders of Nederland pakt het tweede goud op de langebaan, met Femke Kok op de 500 meter.

De loting voor de 500 meter is geweest en heeft Kok, die al sinds februari 2024 ongeslagen is op de korte sprint, een mooie rit gegeven. Zij komt als allerlaatste in actie tegen regerend olympisch kampioene Erin Jackson. Jutta Leerdam kan een paar ritten eerder de druk opvoeren bij haar landgenote. Op de 1000 meter verdeelden zij het goud en zilver. Bekijk onderaan dit artikel het schema van zondag 15 februari.

Veelbesproken ploegenachtervolging

Het voorgerecht voor de 500 meter vrouwen is de kwalificatie van de ploegenachtervolging mannen. Na veel gedoe de afgelopen weken heeft bondscoach Rintje Ritsma in de kwartfinale gekozen voor Chris Huizinga, Stijn van de Bunt en de aangewezen Marcel Bosker. De bronzen Jorrit Bergsma is reserve en zou eventueel dinsdag ingepast kunnen worden voor de halve finales en finale, als de mannen dat halen. Zij moeten qua tijd bij de top-vier eindigen om om de medailles te mogen strijden.

Snowboarden en kunstschaatsen

De ochtend is voor de snowboardsters Melissa Peperkamp en Romy van Vreden, die hun kwalificaties voor de slopestyle hebben. De avond verandert na het schaatsen in het kunstschaatsen, met het Nederlandse (liefdes)koppel Daria Danilova en Michel Tsiba.

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.