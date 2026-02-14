De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina zijn in volle gang. Via dit artikel blijf je dagelijks op de hoogte van het complete programma. Het volledige overzicht vind je hieronder. Vrijdag 13 februari starten de Winterspelen voor de grootste kanshebber op medailles buiten het schaatsen voor Nederland: Kimberley Bos.

De zaterdag van de Olympische Spelen betekent de terugkeer van Joep Wennemars op het ijs in Milaan. Na het debacle van de 1000 meter keert hij nu terug voor de 500 meter. De vraag is of hij het mislopen van de medaille van zich heeft afgezet en de focus volledig heeft op de 500. Ook Jenning de Boo is een goede kandidaat voor de medailles op deze afstand, hij neemt het op tegen veelvraat Jordan Stolz. Sebas Diniz is de derde Nederlander die een gooi gaat doen naar de medailles op de 500. Ook de kwartfinales van de ploegenachtervolging bij de vrouwen staan op het programma.

Shorttrack en skeleton

Het is ook weer tijd voor actie in de shorttrackhal. Bij de 1000 meter staan de kwalificaties op het programma met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Selma Poutsma. Ook de kwalificaties van de 3000 meter relay worden gereden en bij de 1500 meter bij de mannen worden de medailles verdeeld. Jens van ’t Wout, Friso Emons en Itzhak de Laat staan daar aan de start.

Ook staat de ontknoping van het skeleton nog op het programma. Kimberley Bos gaat daar nog twee heats naar beneden, maar door haar prestaties van vrijdag lijkt ze kansloos voor eremetaal. Wel zal ze nog genieten van de enorme Oranje-support die er voor haar is langs de skeletonbaan.

Leden van TeamNL

TeamNL is met 38 atleten afgereisd naar Milaan-Cortina. Daarvan komen er achttien uit bij het langebaanschaatsen. Bij de mannen zijn dat: Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Joep Wennemars, Sebas Diniz, Tijmen Snel, Stijn van de Bunt, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma. Namens de vrouwen komen Joy Beune, Jutta Leerdam, Femke Kok, Suzanne Schulting, Antoinette Rijpma-de Jong, Anna Boersma, Merel Conijn, Marijke Groenewoud en Bente Kerkhoff.

Check hieronder het volledige programma van de Nederlandse schaatsers:

Dan zijn er ook nog tien shorttrackers. Daartoe behoort ook Schulting, die dus op twee disciplines in actie komt. Het team wordt verder aangevuld met Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Deltrap. Bij de mannen rijden Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun Boer, Itzhak de Laat en Friso Emons.

Het kunstschaatskoppel Daria Danilova en Michel Tsiba maakt de Nederlandse inbreng op het ijs compleet. Dan zijn er nog vier snowboarders: Michelle Dekker, Romy van Vreden, Melissa Peperkamp en Glenn de Blois. Het bobsleeteam bestaat eveneens uit vier atleten. Dat zijn stuurman Dave Wesselink, Jelen Franjic, Janko Franjic en Timme Koster. Dan is er nog één skeletonster: wereldkampioene Kimberley Bos.