Een verontrustend moment op de Olympische Spelen. Tijdens de kwalificatie op de big air kwam de Fin Elias Lajunen enorm hard ten val. Het publiek zag de pas 18-jarige skiër roerloos naar beneden glijden en was muisstil.

Zondag was de kwalificatie voor de big air. Een gevaarlijke sport, waarin de atleten hoog de lucht ingaan en dan moeten landen. Hut publiek in Italië werd daar op een rauwe manier mee geconfronteerd, want Lajunen ging hard onderuit.

De 18-jarige Fin verloor zijn evenwicht in de lucht en moest dat bekopen met een harde val. Vooral de momenten daarna waren verontrustend, want Lajunen gleed roerloos naar beneden, met zijn gezicht naar onderen. Ondertussen hield het publiek in Livigno de adem in.

Medical reports fortunately say he is conscious and able to move his limbs



Medical reports fortunately say he is conscious and able to move his limbs

Olympic sport is one thing but here the level of danger is truly insane

Blessure-update

Lajunen was gelukkig bij bewustzijn na zijn harde crash. Toen hij overeind kwam deed hij zijn duim omhoog naar het publiek, om aan te geven dat het goed met hem ging. Mensen van de medische staf waren snel bij de Fin toen hij zo hard ten val kwam.

Door de harde val van Lajunen was hij niet in staat om mee te doen aan de derde ronde van de kwalificatie voor de big air. Daardoor zit zijn olympische toernooi er jammerlijk op.

Harde crashes

Deze Olympische Spelen zijn er al een aantal atleten hard onderuit gegaan. De naam die dan het eerst naar boven komt, is die van Lindsey Vonn. De Amerikaanse kwam al vroeg deze Winterspelen in actie, maar dat duurde niet al te lang. Zij viel hard en brak haar been op en moest maar liefst vier keer onder het mes. Pas ongeveer een week later mocht Vonn het ziekenhuis in Italië verlaten en kan zij zich in de Verenigde Staten gaan richten op haar revalidatie.