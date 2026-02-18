Eileen Gu is een van de grootste sterren van de Olympische Winterspelen, maar dat heeft ook zo zijn negatieve kanten. De 22-jarige Chinese freestyleskister besloot voor de Spelen van 2022 in Peking van nationaliteit te veranderen en dat ging niet zonder slag of stoot.

Gu groeide op in de Verenigde Staten en is een dochter van een Amerikaanse vader en Chinese moeder. In 2022 kwamen de Winterspelen naar Peking toe en in een poging om haar sport te promoten in China, koos ze ervoor vanaf dat moment voor het Aziatische land uit te komen.

"Ik ben trots op waar ik vandaan kom en op mijn Amerikaanse opvoeding. De kans om miljoenen jonge mensen te inspireren in het land waar mijn moeder geboren is, is voor mij een 'once -in-a-lifetime' keuze", schreef ze toentertijd over dit besluit. "Het voelt soms alsof ik de druk van twee landen met mij mee moet dragen", vertelt ze daar nu over.

Doodsbedreigingen

Dat schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat, zo vertelt Gu jaren later aan The Athletic. "Ik ben weleens fysiek aangevallen midden op straat", is de Chinese eerlijk. "Daar moest de politie voor gebeld worden."

Daar bleef het niet bij, want Gu ontving ook doodsbedreigingen aan haar adres. "En mijn kamer op Stanford is eens overvallen. Ik heb als 22-jarige dingen meegemaakt waarvan ik denk dat niemand dat ooit zou moeten meemaken."

Verandering

Bij Gu blijft het glas gelukkig halfvol. Zij focust zich op de positieve zaken in het leven. "Met skiën hoop ik mensen te verenigen en vriendschappen tussen landen te creëren. Als ik erbij kan helpen dat een jong meisje een plafond doorbreekt, dan zijn mijn wensen uitgekomen."

Gu is een van de bekendste atleten op de Olympische Winterspelen in Milaan. Dat komt in het geval van de Chinese ook vooral om haar werkzaamheden buiten de sneeuw om. Gu is een bekend gezicht in de modellenwereld en werkte eerder al samen met grote merken als Louis Vuitton en Victoria's Secret.

Op deze Spelen in Italië doet Gu ook nog iets unieks. Zij is de enige atlete die op drie verschillende onderdelen uitkomt: de big air, de halfpipe en de slopestyle. Op de big air pakte ze eerder deze week de zilveren medaille.