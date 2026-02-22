Eileen Gu won op de slotdag van de Olympische Winterspelen een historische gouden medaille. Na de winst op het onderdeel halfpipe werd ze de succesvolste freestyleskiester aller tijden. De 22-jarige Chinese glunderde van trots, maar maakte niet veel later het overlijden van een dierbare bekend.

Gu, die in San Francisco werd geboren, won in Beijing al twee gouden medailles. De Chinese Li Fanghu pakte de zilveren medaille op de halfpipe, de Britse Zoe Atkin veroverde het brons. De finale werd door hevige sneeuwval verschoven van zaterdag naar zondag.

Eerder in Livingo veroverde ze ook zilver op de onderdelen big air en slopestyle. Ze was in Italië de enige olympiër die meedeed aan de drie onderdelen: big air, halfpipe en slopestyle.

'Ik hoop dat ze trots is'

Glunderend nam Gu haar gouden medaille in ontvangst. Maar niet veel later kreeg ze te horen dat haar oma was overleden. Dat maakte ze duidelijk op de persconferentie, waar ze te laat verscheen. "Ze was een groot onderdeel van mijn leven en ik keek naar haar op. Ze was zo sterk, echt een vechter. Veel mensen cruisen door het leven, maar zij was een stoomboot. Ze pakte het leven beet en kneedde het zoals zij dat wilde. Ze heeft me zo erg geïnspireerd", sprak Gu met betraande ogen.

Beelden: Eurosport/HBO Max

Gu reisde af naar de Spelen met in het achterhoofd dat haar grootmoeder zou kunnen overlijden. "Ik heb haar verteld dat ik dapper blijf. Dat is de belofte die ik haar heb gemaakt", vertelde ze. "Hopelijk is ze trots", eindigde Gu haar persconferentie.

Omstreden wissel van nationaliteit

Gu werd geboren in de Verenigde Staten, maar wisselde in 2019 van nationaliteit, waar haar moeder vandaan komt. Daarvoor zou ze ongeveer 6 miljoen euro hebben gekregen. Toch is dat niet de reden waarom Gu een goedgevulde bankrekening heeft. Vanwege haar prestaties en uitstraling werkt ze samen met grote merken als Louis Vuitton en Tiffany & Co.. Maar door haar Chinese nationaliteit zijn ook veel grote Chinese bedrijven aan haar verbonden.