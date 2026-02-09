De Chinese freestyleskiester Eileen Gu heeft haar verzameling olympische titels niet kunnen completeren. De in Amerika geboren Chinees was op jacht naar het goud in de slopestyle, maar net als vier jaar geleden verpeste de Zwitserse Mathilde Gremaud haar feestje.

Op de Spelen van Peking in 2022 was Gu de grote ster voor eigen publiek. Ze had al twee olympische titels te pakken, maar was nog niet klaar. Na goud op de halfpipe en big air ontbrak er nog één prijs in de kast van de 22-jarige: slopestyle-goud. Vier jaar geleden moest ze genoegen nemen met zilver, dus in Milaan was ze vastberaden om alsnog die gouden plak te pakken.

Niet genoeg

Gu begon sterk aan haar eerste run en noteerde 86,58 punten. Maar dat bleek niet genoeg. De Zwitserse Gremaud ging er in haar tweede run overheen met 86,96. Gu kreeg nog één kans om terug te slaan, maar net als in haar tweede run ging het al mis op de eerste rail. Ze kwam ten val en wist meteen dat ze opnieuw genoegen moest nemen met zilver. Voor Gremaud was het de vierde olympische medaille uit haar carrière.

Rijkste olympiër

Het mislopen van het goud is een bittere pil voor Gu, die sinds haar successen op de Spelen van 2022 in Peking steevast in de top vijf van de bestbetaalde vrouwelijke sporters ter wereld staat. In 2025 zou ze liefst 20 miljoen euro hebben verdiend; alleen drie tennissters kwamen dat jaar hoger uit. Daarmee is ze ook de bestbetaalde olympiër van deze Spelen.