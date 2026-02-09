Ze zorgde zondagmiddag voor het absolute dieptepunt van de Olympische Spelen van Milaan: de Amerikaanse skiester Lindsey Vonn ging keihard onderuit tijdens de afdaling en schreeuwde het uit van de pijn. Ook een dag later zijn de zorgen nog groot.

Naomi van As is een groot fan van Vonn en schrok zich dan ook rot toen ze hoorde dat de Amerikaanse zwaar was gevallen. “Ik zei: ‘Oh mijn god, dat meen je niet!", aldus de oud-tophockeyster die aanwezig was bij een schaatswedstrijd van haar dochter in Thialf. "Ik kon het niet eens terugkijken.”

“Ik wel”, reageert haar oud-ploeggenote Ellen Hoog. “Ik zat het live te kijken en het zag er zo naar uit. Ze ging vlak langs een poortje, dat raakte ze met haar rechterarm, ze vloog door de lucht en raakte in de lucht uit balans. Ze kwam helemaal verkeerd neer. Ze viel over de kop naar voren met haar hoofd vol op de grond, schoof meters naar beneden en kermde het uit. Echt gillen, ze had zoveel pijn. Nu blijkt dat ze een beenbreuk heeft.”

Gescheurde kruisband

"Het is gewoon een drama en de hele wereld keek mee", aldus Van As, die de internationale media bekeek en overal geschokte reacties zag. De tweevoudig olympisch kampioene is goed op de hoogte van het hele verhaal. "Vonn scheurde een week voordat de Spelen begonnen een kruisband af en liep ook nog een botkneuzing op, schade aan de meniscus."

Toch stond Vonn, op 41-jarige leeftijd, aan de start van haar laatste Spelen. "Ze zei: 'Als het kan, dan wil ik het gewoon doen. Dan ga ik er gewoon voor, want het is gewoon mijn passie. Ik hou van skiën, ik vind het leuk, ik hoef niets te bewijzen aan niemand.' Echt, ik vind het echt heldhaftig. Bikkel. Je kunt het je bijna niet voorstellen als je niet in haar schoenen staat."

'Dit is het einde'

Van As, die zelf ooit ook haar kruisband scheurde, snapt de gevolgen voor de loopbaan van Vonn: "Dit is natuurlijk gewoon het einde." Hoog maakt zich flinke zorgen om de Amerikaanse: "Het is gewoon hopen dat het überhaupt goedkomt met dat been. Weet je wel, met én een kruisband én een breuk." De andere knie van de skiester is overigens al vervangen door een kunststof exemplaar.

"Ze is nog naar een ander ziekenhuis gebracht", vertelt Hoog ongerust. "Want ze is natuurlijk ook wel echt kneiterhard op haar hoofd gevallen, dus ze zal ook wel iets van een hersenschudding kunnen hebben. Daar is nog niks over bekend, maar we horen hopelijk snel van haar. Hoe dan ook: alleen maar meer dan respect voor haar."

