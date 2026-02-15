Ze wordt al jaren de rijkste olympiër van de Winterspelen genoemd en verdiende tientallen miljoenen met sponsordeals en commerciële samenwerkingen. Maar nu is Eileen Gu om een andere reden in het nieuws. Volgens buitenlandse media zou de in de Verenigde Staten geboren freestyleskiester miljoenen hebben ontvangen vanuit China, het land waarvoor ze sinds haar veelbesproken overstap uitkomt.

Volgens een openbaar geworden begrotingsdocument van het gemeentelijk sportbureau van Peking zou Gu in 2025 een bedrag van 6,6 miljoen dollar (ongeveer 6 miljoen euro) hebben ontvangen, zo meldt het Amerikaanse New York Post. Haar naam verscheen per ongeluk in de publicatie, maar werd kort daarna uit de documenten verwijderd. Toen was het nieuws echter al opgepikt door internationale media.

Miljoenenbetaling zorgt voor onvrede

Uit hetzelfde financiële overzicht zou blijken dat Gu en de eveneens in de VS geboren kunstschaatsster Zhu Yi de afgelopen drie jaar samen zo’n 14 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 12,8 miljoen euro) hebben ontvangen van het sportbureau. Een deel van die betalingen zou gekoppeld zijn aan kwalificatie en prestaties richting de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina. Het is onduidelijk welk bedrag Gu persoonlijk exact ontving.

De onthulling leidde volgens de Wall Street Journal tot onvrede op Chinese sociale media. Dat zou mede samenhangen met de economische druk waar veel inwoners me kampen. Tegen die achtergrond zorgden de miljoenenbetalingen aan topsporters voor kritiek.

'Rijkste olympiër'

Financieel stond Gu echter al langer aan de absolute top. Volgens zakenblad Forbes verdiende de 22-jarige in 2025 tientallen miljoenen met sponsorcontracten en commerciële samenwerkingen. Ze werkte onder meer samen met luxemerken als Louis Vuitton en Tiffany & Co., en sloot deals met bedrijven als Porsche en Red Bull. Daarmee geldt ze als de bestbetaalde olympiër van deze Winterspelen.

Sportief blijft ze bovendien presteren. Gu maakte haar olympisch debuut in Peking, waar ze goud won op big air en halfpipe en zilver op slopestyle. In Milaan voegde ze opnieuw een zilveren medaille toe aan haar erelijst. Later deze Spelen komt ze nog in actie op de halfpipe, de discipline waarin ze eerder olympisch goud pakte en opnieuw tot de favorieten behoort. Op de piste blijft ze dé te kloppen vrouw, maar op de achtergrond blijft haar veelbesproken nationaliteitswissel onderwerp van gesprek.