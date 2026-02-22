De afgelopen weken is er al zeer veel geschreven over de Amerikaans-Chinese skiester Eileen Gu. Haar deelname namens China kon op veel haat rekenen van Amerikanen. Zondag heeft ze dan eindelijk alle haters de mond kunnen snoeren. Gu was de beste op het onderdeel halfpipe.

Vier jaar geleden was ze nog hét goudhaantje bij de Spelen in Beijing. De Chinese freestyle-skiester Eileen Gu was toen op haar achttiende goed voor meerdere gouden medailles. Het leidde ertoe dat ze een rolmodel werd, en bovendien zeer veel inkomsten via sponsoren zou gaan vergaren.

Hoge verwachtingen

Daardoor waren de verwachtingen ook in Italië zeer hoog. Dat Gu 'slechts' twee keer zilver pakte, op de onderdelen slopestyle en big air, zorgde voor een opmerkelijke vraag van een aanwezige journalist. Toen haar werd gevraagd naar de twee 'verloren gouden medailles', reageerde de Chinese atlete gevat. Ze was immers de meest succesvolle vrouwelijke freestyle skiër aller tijden.

Ook vanuit haar geboorteland Amerika kwam er de afgelopen tijd veel haat op Gu. Vooral haar keuze om niet voor de Verenigde Staten, maar voor China uit te komen, bezorgde de nog altijd pas 22-jarige skiester veel online haat.

Gouden medaille

Maar zondag heeft Gu alle haters spreekwoordelijk de mond gesnoerd. De eerste run ging nog matig, maar met haar tweede sprong greep de atlete, die geboren werd in San Francisco, de leiding met 94.00 punten. In de derde en laatste run ging ze daar zelfs nog overheen. Uiteindelijk kwam Gu tot een topscore van 94.75 punten, en pakte ze het goud. Landgenote Li Fanghui pakte het zilver, terwijl het brons voor de Britse Zoë Atkins was.

'Rijkste olympiër'

Buiten de piste blijft Gu ondertussen minstens zo veelbesproken. De 22-jarige dook deze week ook op in buitenlandse media vanwege vermeende miljoenenbetalingen vanuit Peking. Volgens uitgelekte begrotingsdocumenten zou zij de afgelopen jaren miljoenen hebben ontvangen in aanloop naar deze Spelen, iets wat in China voor discussie zorgde. Nu heeft ze echter dus het laatste woord met een nieuwe olympische titel.