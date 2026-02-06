Waar de Nederlandse deelneemsters aan de 1000 meter de openingsceremonie overslaan, is dat bij Erin Jackson zeker niet het geval. Sterker nog, de Amerikaanse vertolkt een hoofdrol als vlaggendraagster. Daar is ze zelf nog altijd enorm trots op.

De openingsceremonie van de Olympische Winterspelen vindt vrijdagavond plaats in het Milanese stadion San Siro. De eerste afstanden staan voor zaterdag, zondag en maandag al gepland en dus hebben meerdere Nederlandse atleten besloten om de openingsceremonie aan zich voorbij te laten gaan. De vlag zal namens Nederland worden gedragen door shorttracker Jens van 't Wout en skeletonster Kimberley Bos.

Geen Femke Kok, geen Jutta Leerdam en ook geen Joy Beune tussen de Nederlandse deelnemers aan de ceremonie in San Siro. Hoe anders is de keuze die Erin Jackson maakte aan de vooravond van de 1000 meter van maandag.

Jackson is wel aanwezig bij de openingsceremonie. Sterker nog, ze heeft een cruciale rol in de show. Samen met de Amerikaanse bobsleeër Frank del Luca zal zij de vlag dragen tijdens de openingsceremonie. En dat terwijl ze maandag de 1000 meter moet rijden. Daar wordt Jackson gezien als een van de kandidaten om de Nederlandse vrouwen van de medailles af te houden. Het dragen van de vlag was haar echter ook erg veel waard.

'Dit is voor mij heel belangrijk'

Voor Jackson was er geen twijfel toen ze gevraagd werd om de vlag te dragen. Tijdens haar eerste Spelen kon ze de openingsceremonie niet mee maken en vier jaar geleden zag ze hoe Brittany Bowe de vlag mocht dragen. Voor Jackson betekent de openingsceremonie erg veel.

"Het gaat niet alleen om mij, maar dat ik dit mag doen is geweldig. Het is echt een enorme eer. Ik kan er geen woorden voor vinden, maar ik ben heel trots op mezelf", vertelt Jackson tegenover de Amerikaanse media. "Het is echt geweldig om dit te mogen doen." Maandag rijdt Jackson dus haar eerste afstand op de Olympische Winterspelen, de 1000 meter.