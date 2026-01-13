De Amerikaan Maxim Naumov heeft zich afgelopen weekend gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen en dat leverde emotionele beelden op. De kunstschaatser verloor vorig jaar namelijk zijn beide ouders bij een tragisch ongeluk.

De 24-jarige Maxim is al jaren een groot talent in het Amerikaanse kunstschaatsen, want in 2020 werd hij zelfs nationaal jeugdkampioen. Dat hij aan de sport zou gaan doen, was geen verrassing, want de 24-jarige Maxim is de zoon van Vadim Naumov en Evgenia Shishkova. Zij waren vroeger ook op het ijs een koppel en werden samen in 1994 namens Rusland wereldkampioen.

Tragisch ongeluk

De twee vestigden zich later echter in de Verenigde Staten voor hun werk als coach en daar kwam in 2001 Maxim ter wereld. Hij trad in de voetsporen van zijn ouders en klom zich de afgelopen jaren steeds iets verder omhoog in het internationale circuit. Op 29 januari 2025 sloeg echter op dramatische wijze het noodlot toe.

Bij een botsing tussen een lijnvlucht en een legerhelikopter boven een rivier in Washington D.C. kwamen allebei zijn ouders om het leven. Naumov senior en Shishkova waren twee van de in totaal 67 doden bij het tragische ongeluk.

Emotionele plaatsing voor Spelen

Het was daarna een tijdje onzeker of Naumov wel verder zou gaan als kunstschaatser, maar hij besloot toch om weer het ijs op te stappen.De Amerikaan deed afgelopen week dan ook mee aan de nationale kampioenschappen en zorgde daar voor emotionele taferelen. Naumov toonde tijdens het wachten op zijn score namelijk een foto van zichzelf als klein jongetje met zijn ouders.

De 24-jarige kunstschaatser eindigde uiteindelijk als derde en dat bleek genoeg om geselecteerd te worden voor de Olympische Winterspelen. Naumov kon niet anders dan zijn ouders bedanken na afloop. "Ik zou hier niet zitten zonder de onvoorstelbare arbeid, moeite en liefde van mijn ouders. Het betekent alles om deze droom, die we als familie hadden sinds ik vanaf mijn vijfde op het ijs stond, te vervullen. Ik weet dat ze met een glimlach van boven meekijken en trots zijn."