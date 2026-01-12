Er is een heuse rel in de wereld van skeleton. De Canadese en Amerikaanse vrouwenteams liggen overhoop met elkaar, waarbij Team USA de Canadese bondscoach beticht van valsspelen richting de Olympische Winterspelen.

De Amerikaanse skeletonster Katie Uhlaender (41) hoopte voor de zesde keer mee te kunnen doen aan de Spelen. Tot nu toe is plek 4 (in 2014) haar beste prestatie op de Spelen, daarnaast heeft ze twee gouden WK-plakken in haar kluisje.

Punten

Afgelopen weekend was er een wedstrijd die meetelt voor kwalificatie voor de Spelen. Die vond plaats in Lake Placid te New York. Canada trok vier van hun geplande zes deelnemers terug van de wedstrijd. Daardoor deden er minder dan 21 skeletonsters mee in Lake Placis, wat als gevolg had dat er minder kwalificatiepunten beschikbaar waren.

Dat had ook weer een gevolg: Katie Uhlaender zou daardoor sowieso zich niet meer kunnen plaatsen. Ze moest namelijk nog een achterstand inhalen op de ranking.

Grafkist

Joe Cecchini, de bondscoach van Canada, heeft volgens Uhlaender tegen haar toegegeven dat hij de skeletonsters uit de race heeft gehaald, puur en alleen maar om het aantal kwalificatiepunten dat verdeeld zou worden te reduceren.

The Olympic Spirit is why I have done this for 23 years. Please support the athletes https://t.co/yRwyk05TRc — Katie Uhlaender (@KatieU11) January 11, 2026

"Toen ik ontdekte dat hij het plan ook echt ging uitvoeren moest ik huilen", zegt de Amerikaanse tegen DW. Zij en Cecchini kennen elkaar al lang. "Ik weet niet wat meer pijn doet. Dat iemand waarmee ik al 20 jaar bevriend bent een spijker in mijn grafkist slaat. Of dat mijn olympische droom over is."

Integriteit

Extra wrang is dat Uhlaender de wedstrijd in Lake Placis wel won. Maar daar kreeg ze dus onvoldoende punten voor om zich te plaatsen voor de Spelen.

De Canadese bond heeft een reactie gegeven. Daarin staat dat de skeletonsters werden afgemeld omdat ze vorige week al enkele keren een race hadden afgewerkt. Het besluit wordt "gepast, transparant en in samenspraak met het welzijn van de atleten en de integriteit van de sport" genoemd.

Uhlaender blijft het een rotstreek vinden. "Hij hoefde het niet zo te doen. Hij deed dit niet om zijn atleten te beschermen. Hij deed het om het systeem te manipuleren."