Met dertien medailles, waarvan maar liefst zes gouden, is Ireen Wüst de meest succesvolle olympische sporter van Nederland. Als iemand weet wat succes op de Olympische Spelen met je doet, is zij het wel. Richting Turijn kwam het schaatsicoon (39) met een opvallend advies dat twee andere olympisch kampioenen wel bevalt.

Wüst was vorige week met een aantal andere olympische helden van de partij bij startschot van het TeamNL Huis voor de Winterspelen van volgend jaar in Italië. "Het begint ook bij mij een beetje te kriebelen", bekende de ex-topschaatsster eerlijk in gesprek met Sportnieuws.nl. En ze blijkt niet de enige.

“De Winterspelen gaan wel een beetje leven”, stelt voormalig tophockeyster Naomi van As in de podcast die ze wekelijks samen met Ellen Hoog maakt voor Sportnieuws.nl. “Het wordt kouder buiten, mensen hebben binnen de kaarsjes weer aan. Wij hadden zelfs de open haard van de week even aan toen het ineens zo gek donker werd buiten.”

TeamNL-huis

Tweevoudig olympisch kampioene Van As had Wüst ook gezien en één uitspraak viel haar in het bijzonder op: “Ze had een tip voor de Nederlandse schaatsen die mogen gaan stralen in Milaan. Zij zei dat als je een medaille haalt, je dat wel meteen moet gaan vieren in het TeamNL-huis. Ze zei dat dat haar super veel energie gaf."

"Je moet natuurlijk wel een beetje nadenken en niet iedereen de hand schudden en een beetje op afstand blijven. Maar het gaf haar zo’n goed gevoel. En daarna ga je weer weg om te focussen op je volgende wedstrijd. Dat kan echt prima.”

'Echt genieten'

"Dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoeveel dagen er tussen zitten", haakt Hoog in op het onderwerp. Schaatsers doen vaak aan meerdere onderdelen mee op de Spelen en dan kan het weleens zo zijn dat je een aantal dagen rust hebt tussendoor.

De voormalig tophockeyster plaatst nog een kanttekening bij de tussentijdse huldigingen: "Ben je een extravert persoon en laad je daarvan op, of ben je een introvert persoon en denk je laat mij maar in mijn eentje mijn bed in duiken na deze gouden medaille?”

Van As, al jaren samen met Sven Kramer, heeft Wüst lange tijd van dichtbij meegemaakt: “Ik zou haar niet zo snel als extravert zien, zij is best wel een introvert persoon.” Hoog is het daar wel mee eens: “Maar ik zag haar wel echt genieten van die huldigingen.”

'Ook in het dagelijks leven'

"Zij heeft aan vijf Spelen meegedaan", weet Van As over de bijzonder succesvolle Wüst. "Misschien is het ook wel zo dat als je zoveel ervaring hebt, dat je daar dan heel goed mee om kan gaan. Dan weet je wat je moet verwachten en heb je je zenuwen beter onder controle.”

Hoog besluit: "Ik vind het een goede tip, want je moet wel heel erg genieten van je eerste medaille. Ook in het dagelijks leven, sta even stil bij een overwinning. Dan kun je het ook weer afsluiten en ga je door.”

Luister de podcast

Elke maandag nemen olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de week met je door aan de hand van de meest opvallende sportmomenten. In deze aflevering onder meer: de kritische opmerking van Femke Bol tijdens de WK atletiek in Tokio, darter Michel van Gerwen die eindelijk weer een major wint én de avonturen van Max Verstappen buiten de Formule 1. Beluister de aflevering hieronder of via je favoriete podcastapp.