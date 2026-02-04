Nog voordat de Olympische Spelen zijn begonnen, heeft een atleet al enorme indruk gemaakt op sportfans. Zo ook op schaatsicoon Marianne Timmer. Alpineskiester Lindsey Vonn (41) maakt namelijk haar rentree. "Ik vind dat knap."

Vonn nam zeven jaar geleden afscheid van haar topsportcarrière, maar is nu terug op de Winterspelen. Na veel belssureleed en een operatie kon ze met een kunstknie weer pijnvrij skiën. Drievoudig olympisch kampioene Timmer vindt het een dappere keuze van de Amerikaanse om weer mee te doen op het hoogste niveau. "Blijkbaar kan die ook geen afscheid nemen van wat ze altijd heeft gedaan", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

'Dat is uniek'

Tussen het schaatsen door zal ze dan ook zeker de tv aanzetten voor de afdaling bij het alpineskiën. "Ik zou dat wel willen zien, ja. Dat is uniek. Zij heeft mega veel blessures gehad. Maar als je teurg moet in de topsportmentaliteit...", dat is volgens Timmer wel een uitdaging.

"Ik merk het nu ook. Ik ben nu gezellig hier, maar een verjaardag, dat kan dan niet meer hè. Dan ga je weer helemaal strak in het regime. Dat ziet er allemaal heel leuk uit, maar dat is ook echt wel een lifestyle waarin je alles geeft voor je sport", zegt Timmer. "Daar passen niet heel veel gekke uitstapjes bij. Dan ben je alleen maar bezig met je lichaam, goede voeding, goede slaap. Heel saai."

Zware val

"Ik vind dat knap. Dat is een liefhebber", besluit ze. Overigens kende Vonn nog een flinke tegenslag in haar voorbereiding op de Winterspelen. Ze kwam zwaar ten val bij een training in Zwitserland en moest per helikopter worden afgevoerd.

Dinsdag vertelde ze in Milaan wat de schade is. Vonn heeft haar voorste kruisband volledig gescheurd. Verder zijn er zware kneuzingen en is er beschadiging aan de meniscus. "Mijn knie is niet gezwollen en met behulp van een kniebrace heb ik er vertrouwen in dat het gaat lukken", deelde ze op het persmoment. "Ik huil niet. Ik houd mijn hoofd omhoog. Ik sta rechtop en ik ga mijn best doen. Wat de uitkomst ook is, dat is nu eenmaal zo. Ik heb dit eerder gedaan."