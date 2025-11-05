Nederland kan meer dan alleen langebaanschaatsen of shorttrack op het ijs. Ook in het kunstschaatsen is er een Nederlands koppel dat zomaar op de Olympische Winterspelen in Milaan kan schitteren. Althans, als Danilova en Tsiba niet bezwijken onder de grote druk die ze van Nederland krijgen.

Volgens de ISU hebben Daria Danilova en Michel Tsiba, in het echte leven én op het ijs een paar, genoeg gedaan om naar de Spelen in februari te mogen. Maar NOC*NSF, de sportkoepel van TeamNL, legt hogere eisen op voor deelname. Het kunstschaatspaar moet aantonen een bepaald aantal punten te halen in grote internationale wedstrijden. Te beginnen met vrijdag en zaterdag in Japan. Daar moeten de definitieve tickets naar de Italiaanse modestad geboekt worden.

'Natuurlijk speelt het mee'

173.89 punten. Dat aantal staat op het netvlies gegrift van Danilova en Tsiba. “We hebben ons gekwalificeerd voor de Spelen. Tenminste, via een quotaplek. En deze beslissing is eruit gekomen waar we niets aan kunnen veranderen. We kunnen alleen onze stinkende best doen en kijken hoe ver we geraken. Tenslotte zal NOC*NSF dat goed genoeg of niet genoeg vinden", zegt Tsiba in gesprek met schaatsen.nl. “Natuurlijk speelt het mee, want je wilt zekerheid hebben. Als we de score halen, en liever meer, zal er vast een last van onze schouders vallen.”

'Japan voelt als een tweede thuisland'

Dat ze de eerste kans om zich definitief te plaatsen in Japan krijgen, geeft veel motivatie voor Tsiba en Danilova. “In Japan stijgen we vaak boven onszelf uit. We hebben er een ongelooflijk grote fanbase. Iedereen leeft enorm met ons mee. Het voelt als een tweede thuisland." Dat gevoel is zo sterk, dat de twee al Japans aan het leren zijn met een online taalles. Al ligt die studie nu even stil om eerst op het ijs te presteren. “Straks pakken we die studie weer op hoor", belooft Tsiba. "We streven ernaar een goed gesprek te kunnen voeren met de Japanners."