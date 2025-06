Cabaretier neemt Nederlandse olympische schaatsers op de hak: 'Jij bent hetero?'

De Nederlandse kunstschaatsers Michel Tsiba en Daria Danilova hebben geen onzichtbaar avondje cabaret meegemaakt. Ze werden toevallig onderdeel van de show van een comedian. "Je was hilarisch, thanks voor de show".

Tsiba en Danilova zijn de beste kunstschaatsers van Nederland en hebben zich officieus geplaatst voor de Olympische Winterspelen van Italië die volgend jaar februari worden gehouden. Het duo moest toevallig hun identiteit bekendmaken. Comedian Kor Hoebe vroeg of er mensen uit Noord-Holland uit de zaal waren, waarop Tsiba zijn hand omhoog stak.

Schaatser

Het zorgde voor een verrassende wending in de show. "Waar uit Noord-Holland kom je vandaan?", vroeg de grappenmaker. "Zandvoort. Nu komt de catch: ik woon in Heerenveen. Ik kom uit Zandvoort, maar ik werk in Heerenveen", aldus de schaatser.

"En waarom ben je naar Heerenveen gegaan dan? Schaatsen?", reageert hij verder. Dat blijkt zo te zijn. "Klap even als je Michel Tsiba kent", roept hij uit, maar slechts een aantal handen gaan op elkaar. "Kil, dit is wel jouw demografie he, Friezen."

Artikel gaat verder onder de video.

Olympische Winterspelen

Tsiba en Danilova mogen dan wel niet de meest bekende Nederlandse schaatsers zijn, er is een grote kans dat ze deelnemen aan de Olympische Winterspelen. Op het afgelopen WK kunstschaatsen werd het duo vijftiende. Volgens internationale eisen is dat genoeg voor kwalificatie, maar de NOC*NSF heeft daarnaast ook eigen eisen.

"Volgens mij is kunstschaatsen veel moeilijker dan echt schaatsen", vervolgt de comedian. "Want echt schaatsen is de hele tijd hetzelfde rondje."

Partner

"We hebben ons in maart gekwalificeerd", antwoordt de 27-jarige Tsiba op de vraag of ze naar de Spelen gaan. "Met haar", de kunstschaatsster wijst naar zijn partner Danilova, zowel op de schaatsbaan als in het privéleven. "Michel jij bent hetero? Vandaar dat je niet zo goed bent", grapt hij flauw.

De video van de publieksparticipatie met Danilova en Tsiba kan op duizenden likes en views rekenen. Ze kunnen het moment wel waarderen, blijkt uit reacties. "Je was hilarisch, thanks voor de show."

Rusland

Tsiba en Danilova hebben beiden een Russische achtergrond. Tsiba is geboren in Groningen, maar heeft een Russiche vader en een Oekraïense moeder. Zijn 22-jarige Partner Danilova is wel een 'echte' Russiche en heeft sinds 2024 ook een Nederlands paspoort.