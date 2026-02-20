Suzanne Schulting staat voor haar rentree in het mondiale shorttrack. Vrijdag maakt de drievoudig olympisch kampioene haar comeback op de korte baan, nadat ze twee jaar geleden haar enkel brak op de WK. Schulting staat ongetwijfeld te trappelen, zeker nadat ze buiten de aflossingsploeg werd gelaten. Al trapt bondscoach Niels Kerstholt enigszins op de rem.

Schulting doet mee aan de 1500 meter, nadat ze van de KNSB een aanwijsplek kreeg voor die afstand. Vlak voor de jaarwisseling wist ze verrassend die afstand te winnen bij de Nederlandse kampioenschappen. Dat terwijl Schulting destijds zo'n anderhalf jaar niet op wedstrijdniveau had meegedaan bij het shorttrack. In 2024 brak ze namelijk haar enkel, waardoor ze noodgedwongen overstapte naar de langebaan.

Haar terugkeer bleef niet onbesproken. De zo hechte shorttrackploeg werd uit elkaar geritst; Diede van Oorschot moest thuisblijven ten faveure van Schulting. Die moet zich bijzonder eenzaam voelen in Milaan. Waar de andere shorttrackers de successen vierden van onder anderen Jens en Melle van 't Wout en Michelle Velzeboer, keek zij van een afstandje toe.

'Joker' Suzanne Schulting moet worden afgeremd

Voor Schulting doet het er niet toe. "Ik ben hier voor mijn eigen doelen en niet voor die van het team", sprak de hoofdrolspeelster eerder in Milaan. Ze wil de finale halen op de 1500 meter, voor minder doet ze het niet. "Ik wil met een medaille naar huis. Dat is het ultieme." Bij het langebaanschaatsen lukte dat niet. Schulting werd achtste op de 1000 meter.

Haar gebrek aan wedstrijdritme kan haar wel eens opbreken, denkt bondscoach Kerstholt. "Dat wordt een probleem als je in het heetst van de strijd impulsieve dingen gaat doen. We moeten ervoor zorgen dat ze geen gekke dingen gaat doen", stelt hij tegenover NU.nl. Hij ziet Schulting als 'joker' voor het eremetaal. "Het is eigenlijk al heel cool dat ze na die hele reis hier staat. Als ze dan ook nog een medaille kan winnen, is dat nog cooler."