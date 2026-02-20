Voor Suzanne Schulting belooft het een spannende dag te worden. De drievoudig olympisch kampioene keert namelijk voor het eerst in bijna twee jaar tijd op mondiaal niveau terug bij haar eerste liefde shorttrack. Mogelijk treft ze op de 1500 meter de boosdoener die haar richting het langebaanschaatsen dreef.

Daarvoor moeten we terug naar de WK shorttrack van 2024 in Nederland. Schulting had na de Winterspelen twee jaar ervoor heel wat malaise achter de rug. Na twee gouden plakken in Peking was ze de koningin van het shorttrack, maar daarna werd ze getroffen door het mysterieuze CMV-virus. Na iedere inspanning was ze moe, wat later werd gekoppeld aan de ziekte. Later schaatste er ook nog een teamgenoot in haar rug, wat een enorme wond en litteken opleverde.

Pas bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam in het voorjaar van 2024 was ze terug. Eindelijk. Maar die vrolijkheid duurde niet voor lang. In de gestoorde finale van 'haar' 1000 meter brak Schulting haar enkel. De boosdoener: de Belgische Hanne Desmet. "Ik lag gewoon op koers voor goud en dan kegelt Desmet mij uit de baan. Dat is niet de eerste keer dit weekend. Dat mag ook best eens gezegd worden", repte Schulting destijds.

'Koude oorlog'

De finale van de 1000 meter moest over, zonder Desmet. Schulting probeerde het nog wel, maar de gebroken enkel zat haar dwars. Het was het einde van de vriendschap tussen de twee shorttrackers, die drie jaar eerder nog jolig als nummers 1 en 2 op het podium stonden. Ook op de Winterspelen in 2022 werd succes gevierd, toen Schulting olympisch kampioene werd en Desmet brons won.

Maar de liefde is helemaal over na de beruchte valpartij. Schulting moest noodgedwongen overstappen naar het langebaanschaatsen, omdat daar haar enkel minder werd belast. Anderhalf jaar na de breuk deed Schulting voor het plezier mee aan het NK shorttrack, waar ze prompt de 1500 meter won. De KNSB kon niet om haar heen en gaf haar een aanwijsplek voor de Spelen in Milaan.

'Koude oorlog' lonkt voor Suzanne Schulting

Vrijdag mag Schulting dan eindelijk los bij haar eerste liefde, nadat ze buiten de vrouwenploeg werd gehouden voor de aflossing. Zij kwamen ten val en eindigden als vierde. Schulting staat vrijdagavond in kwartfinale 5, met onder anderen tweevoudig olympisch kampioene Xandra Velzeboer. Een sessie later komt Desmet in actie.

Die heeft individueel nog geen potten kunnen breken deze Winterspelen. Misschien zet een mogelijk clash met Schulting haar in vlam, al spreken ze in de Belgische media van een 'koude oorlog' tussen de twee. Er zullen over en weer wat revanchgevoelens zijn.