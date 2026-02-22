Jens van 't Wout mag zich met drie gouden en één bronzen medaille met recht de Nederlandse koning van de Winterspelen noemen. Toch veranderde de 24-jarige shorttracker in een enorme fanboy toen hij de Canadese ijshockeyploeg tegen het lijf liep. "Ik heb alles op de grond gelegd en ben gelijk naar buiten gesprint."

Van 't Wout en zijn oudere broer Melle groeiden op in Canada, waar ijshockey met de paplepel wordt ingegoten. Zijn grote doel in Milaan was dan ook om op de foto te gaan met de sterren. Dat lukte. "Het was nog heel moeilijk, want zij verbleven maar een nacht in het olympisch dorp. Dus ik moest echt goed timen", vertelt Van ’t Wout in Clubhuis Milaan.

Toen hij na een shorttracktraining terug naar zijn kamer liep, werd hij opgepiept door de teammanager. "Toen heb ik alles op de grond gelegd en ben ik gelijk naar buiten gesprint", weet de gouden olympiër nog.

Jens van 't Wout ontmoet grote idool

Van 't Wout denkt niet dat de ijshockeysterren hem herkenden. "Zij waren ook hun eigen ding aan het doen. Ik denk dat ze wel dertig keer gestopt zijn voor een foto in 100 meter. Maar misschien kennen ze mij nu wel", lacht hij, nadat hij drie keer olympisch kampioen werd. De Nederlander ging op de foto met zijn jeugdheld Sidney Crosby. "Daar ben ik mee opgegroeid."

Een berichtje kreeg Van ’t Wout nog niet van zijn grote idolen na zijn prestaties in Milaan. "Ze waren wel een dag komen kijken, dat vond ik wel cool", erkent hij. "Ik vond het al zo vet dat ik ze gezien heb."

Sluitingsceremonie

Zondag kwam voor Van 't Wout en zijn broer Melle een nieuwe droom uit: het bezoeken van de finale van het ijshockey tussen het Dreamteam van Canada en de Verenigde Staten. Daarna moeten ze als de wiedeweerga naar de sluitingsceremonie in Verona. "Het is ook heel belangrijk dat we daar zijn. Ik heb geen idee wat dat inhoudt. Ik vond de openingsceremonie ook al heel gaaf, omdat ik daar vlaggendrager was. Closing ceremony geen idee, ik volg gewoon de groep."