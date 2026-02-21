Jens van 't Wout beleefde een Olympische Winterspelen om van te dromen. Hij pakte twee keer individueel goud, stond samen met zijn broer Melle op het podium en slot af met de titel op de aflossing. Zijn bondscoach Niels Kerstholt prees hem de lucht in.

"Jens is een magische vakidioot met een gebruiksaanwijzing", zei hij over de Nederlandse uitblinker op de Winterspelen van Milaan. Hij was verantwoordelijk voor het gros van de medailles: goud op de 1000 en 1500 meter en relay en brons op de 500 meter.

Kerstholt bedoelde met het woord gebruiksaanwijzing niet dat Van 't Wout iemand is die naast zijn schoenen loopt. "Maar hij doet wel bepaalde dingen graag zelf, zoals eigen analyses maken. Je moet hem dicht bij je houden en zorgen dat hij er met zijn hoofd bij blijft", aldus Kerstholt. "Hij is een vakidioot. Daar houd ik van. Je moet hem soms zijn eigen magie laten doen. Dan is die gozer tot wonderen in staat."

'Eigenlijk moet ik nu stoppen'

"We zijn verreweg het beste shorttrackland hier, met een grote voorsprong op nummer 2 Zuid-Korea", doelde Kerstholt op het verschil in gouden medailles (vijf om twee). "Ik sta hier nu aan het einde van het toernooi wel te tollen op mijn benen. In mijn eentje was dit nooit gelukt. De technische staf waarmee ik werk is één geheel."

De prestatie van de Nederlandse shorttrackers op de Spelen lijkt nog maar moeilijk te overtreffen. "Eigenlijk zou ik nu moeten stoppen", aldus Kerstholt. "Maar nee hoor, dat ga ik zeker niet doen."

Revanche voor val in 2014

Voor de bondscoach is het loon naar werken. Zelf stond hij in 2014 in de olympische finale, maar ging het mis door een val van Freek van der Wart. "Het is af nu. De cirkel is rond. Dit voelt niet als zomaar een kers op een taart, maar als een enorme kers", sprak Kerstholt in de catacomben van de Milano Ice Skating Arena

"Deze gouden medaille maakt me zo trots", aldus Kerstholt. "De andere teams werden gewoon uitgespeeld. We hebben zo slim gereden. Een aantal ronden voor het einde wist ik al dat het binnen was."