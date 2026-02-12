Xandra Velzeboer heeft op oppermachtige wijze revanche genomen voor de deceptie bij de gemengde aflossing. De Nederlandse shorttrackster won goud op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Selma Poutsma werd vierde.

Het was pas de derde keer ooit dat er twee Nederlanders in één shorttrackfinale stonden op het allerhoogste niveau. Poutsma zorgde direct voor een uitglijder. Het zorgde ervoor de finale opnieuw moest beginnen. Daarin nam Velzeboer meteen afstand van de rest en haar zagen ze niet meer terug. Veteraan Arianna Fontana werd tweede.

Poutsma lag lange tijd derde, maar werd in de laatste meters voorbij gestoken door Courtney Sarault uit Canada.

Enorme vreugde bij Xandra Velzeboer

De vreugde was desondanks enorm bij het Nederlandse kamp. Velzeboer wist niet waar ze het zoeken moest en ging heel de shorttrackhal door om haar overwinning te vieren. En terecht, want ze domineerde de hele avond. In haar kwartfinale won ze overtuigend in een olympisch record, dat scherpte ze ook nog eens aan in de halve eindstrijd. Daar verbrak ze zelfs haar eigen wereldrecord: 41.399.

Zo kwam er na drie wereldtitels op haar 500 meter eindelijk een gouden olympische medaille. De eerste individuele van de nog altijd pas 24-jarige Velzeboer, die vier jaar geleden wel de aflossing won.

Beelden: Eurosport/HBO Max

Deceptie voor zusje Michelle Velzeboer

Het had nog mooier kunnen wezen voor Velzeboer, als haar zusje Michelle in de finale had gestaan. Zij greep echter mis door een valpartij in de halve eindstrijd. In de B-finale hoopte Michelle zich te revancheren, alleen toen ging ze opnieuw onderuit. Dus vloeiden de tranen, al maakte de olympische titel van haar zus het wel enigszins goed. Na afloop volgde een innige omhelzing tussen de twee.

Drama op mixed relay

Op dinsdag vond naast de eerste individuele races ook de mixed relay plaats. Nederland was daar een van de favorieten voor het goud, maar het ging vreselijk mis in de halve finale. Xandra Velzeboer viel en daardoor ging een finaleplaats en dus medaillekans in rook op. Met een olympisch record in B-finale sloot Nederland het onderdeel af met een strakke tijd en dus de wetenschap dat er veel meer in zat. Xandra Velzeboer nam dus dubbel en dwars revanche.