Voor skilegende Lindsey Vonn eindigde haar Olympische Spelen in een drama. Ze brak haar been bij een zware crash op de afdaling bij het alpineskiën. Toch kan ze nog genieten van haar collega's in Italië.

Ze was vanuit het ziekenhuis getuige van een grote stunt in het skiën. De Italiaanse Federica Brignone (35) won donderdag voor eigen publiek een gouden medaille op de Winterspelen. Ze deed dat op het onderdeel super-G in Cortina.

Die medaille is extra bijzonder voor Vonn, omdat de Italiaanse een vergelijkbaar verhaal heeft als dat van haar. Brignone zorgde zo voor een sensationele comeback na een dubbele breuk in haar linkerscheenbeen bijna een jaar geleden.

Crash Lindsey Vonn

Vonn hoopte dit jaar voor eenzelfde stunt te kunnen zorgen met haar terugkeer op de Spelen. Ze ging in 2019 al eens met pensioen vanwege een knieblessure en haar rentree in Milaan was dan ook veelbesproken. Vlak voor haar deelname ging het echter helemaal mis. Bij een wedstrijd in Zwitserland crashte ze en scheurde ze haar kruisband.

Toch kwam Vonn nog in actie op de afdaling van het alpineskiën, met een dramatische afloop. Ze kwam opnieuw hard ten val en bleef kermend van de pijn op de piste liggen. Ze werd per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze werd geopereerd aan een complexe breuk in haar scheenbeen.

'Comeback-koningin'

Toch staat haar eigen situatie de Amerikaanse niet in te weg om te juichen voor haar collega's op de Spelen. Ze deelt een bericht over Brignone in haar Instagram Story. "Comeback-koningin", staat daar bij geschreven. "Slechts tien maanden na een dubbele beenbreuk heeft Federica Brignone olympisch goud gewonnen, op thuissneeuw."

Vonn is onder de indruk. "Wat een comeback", deelt ze. De Italiaanse had 1 minuut en 23,41 seconden nodig om naar beneden te komen. De skiester bezorgde Italië de vijfde gouden medaille van de Spelen. Ze eindigde voor de Franse Romane Miradoli en de Oostenrijkse Cornelia Hütter. Drie weken geleden was het nog onzeker of Brignone aan de Olympische Spelen zou kunnen deelnemen vanwege de breuk die ze opliep tijdens een race in april 2025.