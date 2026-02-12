Snowboarder Glenn de Blois is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales bij de snowboardcross. De Nederlander begon sterk, maar raakte licht uit balans door contact met een tegenstander. Daardoor eindigde hij uiteindelijk als vierde. De jury kon nog soelaas bieden, maar toonde zich bikkelhard.

De 30-jarige Zuid-Hollander begon nog uitstekend aan zijn achtste finale. Na de start lag De Blois zelfs even aan kop van de race, waarbij een top 2-notering genoeg was voor de volgende ronde. Na ongeveer een halve race raakte de Delftenaar licht uit balans. Dat kwam vooral doordat hij in contact kwam met een tegenstander. Daardoor zakte hij zo ver terug dat De Blois uiteindelijk als vierde over de finish kwam.

Jury

Na afloop mocht de Nederlander nog even hopen. Door het contact met de Tsjech Krystof Choura zou de jury zich nog ontfermen over het voorval. Uiteindelijk waren zij bikkelhard, waardoor de Olympische droom van De Blois er alweer op zit. De jury oordeelde dat de fout niet door Choura kwam, maar door een foute inschatting van de Zuid-Hollander zelf.

Kwalificatie

De Blois plaatste zich nog knap als achtste tijdens de kwalificaties van de snowboardcross. Volgens zijn coach Mario Fuchs had de Zuid-Hollander een prima prestatie neergezet. "Glenn heeft het goed gedaan", aldus de Oostenrijkse trainer. Vooral door de spanning die De Blois heeft bij een kwalificatie. "Glenn is altijd extreem zenuwachtig voor een kwalificatie. We proberen hem altijd rustig te houden en dat is gelukt." Helaas gooide een misstap dus roet in het eten van De Blois.

Deelname

Het had weinig gescheeld of de Nederlander had überhaupt niet mogen uitkomen op de Olympische Spelen. De crosser voldeed weliswaar aan de internationale eisen van het IOC, maar nét niet aan de nationale eisen van het NOC*NSF. Door verschillende omstandigheden, waaronder blessures, strijkte het nationale comité over haar hart. De Blois mocht toch meedoen, en bewees opnieuw thuis te horen in de top van de snowboardcross.