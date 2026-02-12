De hele wereld heeft het over Joep Wennemars en hoe de Nederlandse topschaatser benadeeld werd op de Olympische Spelen tijdens de 1000 meter schaatsen. Maar in de schaduw van de enorme ramp voor hem was er nog een slachtoffer van een mislukte wissel. De Pool Piotr Michalski verdween echter al snel uit beeld.

De Oostenrijker Gabriel Odor nam het op tegen de Pool, maar vergooide al vroeg in de rit een kans op überhaupt een klassering. Michalski opende snel en leek over Odor heen te kruisen. Die dook er echter nog net voor, maar dat kwam hem duur te staan. Michalski werd gehinderd, moest een slag inhouden en zag de kans op een goede tijd in rook op gaan. Voor Odor waren de druiven ook enorm zuur. Hij werd namelijk gediskwalificeerd omdat hij zijn concurrent onbedoeld hinderde.

Geen re-skate

Omdat de tijd van Michalski bij de wissel al niet fantastisch was, zat hij in een heel ander schuitje dan Wennemars. Die was voor zijn botsing met de Chinees Ziwen Lian op weg naar een podiumplaats. In tegenstelling tot de Nederlander, besloot de boomlange Pool niet om een re-skate te vragen. Even was er nog discussie in de schaatshal of Michalski en Wennemars dan samen in een rit konden herkansen, maar dat plan kon dus al snel de prullenbak in. Zodoende werd niet alleen Lian gediskwalificeerd door de jury, maar kwam er ook achter de naam van Odor een 'DQ'.

Duitser ontsnapt aan derde diskwalificatie

Het was niet het enige opmerkelijke incident op de 1000 meter. Voor de dweil was er een vreemde actie van de Duitser Hendrik Dombek. Dombek tikte daar namelijk het allerlaatste blokje aan bij een bocht en volgens de reglementen kan dat een diskwalificatie betekenen. Echter gebeurde het in een bocht waar het 'wel mocht', waardoor Dombek 'gewoon' zestiende werd. Zijn tegenstander Marek Kania, toevallig ook uit Polen, ondervond er geen hinder van.

i De Duitser Dombek (in de binnenbocht) tikt het blokje aan en wordt gediskwalificeerd © NOS.nl

Blokje wegtikken deed Kjeld Nuis ook

Het incident met Dombek deed denken aan de opmerkelijke diskwalificatie van Kjeld Nuis van ruim een jaar geleden. Tijdens de afsluitende World Cup reed hij een sterke 1500 meter, maar nam hij de buitenbocht wat te krap. Daardoor kwam zijn schaats binnen de lijn en raakte hij ook een blokje. Nuis werd gediskwalificeerd. Dat maakte hem zo boos dat hij een stoel kapot schopte in Thialf. Nuis hield daar een wond in zijn voet aan over. Op de WK afstanden, kort daarna, was hij mede daardoor niet in staat om mee te dingen om te medailles.