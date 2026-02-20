De rel rond de openingsceremonie van de Winterspelen in Milaan heeft een kop gekost bij de Italiaanse publieke omroep. Paolo Petrecca, directeur van Rai Sport, heeft zijn ontslag ingediend na een reeks pijnlijke blunders tijdens het livecommentaar. Hij blijft nog tot het einde van de Spelen in functie, maar vertrekt daarna definitief.

De problemen begonnen al in de eerste seconden van de uitzending. Petrecca opende zijn commentaar met "Goedenavond vanuit het Olympisch Stadion", terwijl de ceremonie plaatsvond in San Siro in Milaan en niet in het Stadio Olimpico in Rome. Het bleek het begin van een avond vol missers.

Avond vol blunders

Zo verwarde hij actrice Matilda De Angelis met Mariah Carey en zag hij in IOC-voorzitter Kirsty Coventry de dochter van de Italiaanse president. Ook herkende hij twee speelsters van het Italiaanse damesvolleybalteam niet. Daarnaast zorgden opmerkingen over buitenlandse atleten voor stevige kritiek, omdat ze als ongepast en denigrerend werden bestempeld.

Binnen de omroep rommelde het al langer. De redactie had eerder het vertrouwen in Petrecca opgezegd na onvrede over zijn koers. Na de pijnlijke uitzending liepen de spanningen verder op en kondigden Rai-journalisten zelfs een driedaagse staking aan. Volgens critici was zijn benoeming destijds politiek ingegeven, vanwege vermeende nauwe banden met de regering van Giorgia Meloni.

Cryptische boodscap

Na een bestuursvergadering besloot Petrecca zijn ontslag in te dienen. Hij wordt tijdelijk vervangen door adjunct-directeur Marco Lollobrigida. Over zijn verdere toekomst is nog niets bekendgemaakt.

Op Instagram koos Petrecca voor een opvallende en cryptische boodschap. Hij citeerde een passage uit de Bijbel, uit het Evangelie van Matteüs over het Laatste Avondmaal, waarin Jezus zegt: "Voorwaar, ik zeg u, een van u zal mij verraden." Een toelichting gaf hij niet, maar de verwijzing zorgde opnieuw voor discussie in Italië.

i De cryptische post van Paolo Petrecca. ©Instagram

Olympische Spelen

De Winterspelen in Milaan-Cortina duren nog tot en met 22 februari, wanneer in dezelfde stad de sluitingsceremonie plaatsvindt. Jens van 't Wout en Kimberley Bos waren toen de twee vlaggendragers namen TeamNL. Wie tijdens de slotceremonie die eer mag vertolken wordt later duidelijk.