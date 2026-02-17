De Winterspelen in Milaan worden druk bezocht en met 1,2 miljoen verkochte tickets lijkt het evenement een groot succes. Toch klinkt er ook felle kritiek van sporters en fans over de sfeer in Italië. "Dit is niet waar ik als klein jongetje van droomde."

De wedstrijden zijn verspreid over meerdere locaties in Italië, van Bormio en Antholz tot Milaan en Val di Fiemme. Dat is met name voor atleten op de ski-onderdelen een teleurstelling. Zij spreken openhartig over de 'trieste' sfeer in Bormio.

De Duitse skiër Linus Strasser nam na de laatste olympische mannenwedstrijden in het alpineskiën geen blad voor de mond. In het Italiaanse Bormio reed hij de teamcombinatie en de slalom, waarin hij als 10e en 9e eindigde. Hij was blij dat het toernooi er vervolgens voor hem op zat.

'Blij dat dit de laatste keer was'

De sfeer was volgens hem namelijk niet om over naar huis te schrijven. Hij voelde zich in Bormio geïsoleerd van de andere atleten én de supporters. "Mijn hele familie is hier, met vrienden en iedereen. Ze staan ergens in het midden. Kijk eens achter je naar die tribune. Mensen zitten vijf meter hoog", zei de zilveren medaillewinnaar van 2022. "Je hebt absoluut geen interactie met het publiek, niets. Als dit het genot van topsport moet zijn, dan ben ik blij dat dit de laatste keer was,” klaagde hij in een interview met televisiezender ZDF.

“Dit is gewoon een steriele aangelegenheid. Het is geweldig dat de Olympische Spelen bestaan, maar voor mij persoonlijk is het allemaal triest. Ik zou er veel positiever over willen praten, maar dat is gewoon niet zo,” voegde hij eraan toe.

'Dit is niet waar ik van droomde'

"Deze races in Bormio laten me nu zien dat de Olympische Spelen in Peking eigenlijk niet zo slecht waren. Er was weliswaar corona, maar we waren allemaal samen", vervolgt Strasser. "We hadden een enorme eetzaal en er was een gemeenschapsgevoel. Dit is niet waar ik als klein jongetje van droomde.”



