Tennislegende Billie Jean King (82), voormalig nummer één van de wereld en winnares van twaalf Grand Slam-titels, heeft zich fel uitgesproken vanwege een sportieve rel na de Winterspelen. In de Verenigde Staten is er het nodige te doen om een grap van president Donald Trump over de ijshockeysters die olympisch goud wonnen op de Winterspelen in Milaan Cortina.

Wat was er ook alweer aan de hand? Het Amerikaanse mannenhockeyteam werd in het zonnetje gezet door de president nadat ze goud wonnen op de Spelen ten koste van Canada. Trump nodigde hen uit en voegde er meteen maar aan toe dat hij de vrouwen, die eveneens kampioen werden, dan ook maar zou uitnodigen om gedoe te voorkomen. De mannen konden daar hartelijk om lachen, de vrouwen wat minder. Zij besloten om niet meteen af te reizen naar het WItte Huis.

Verschillende hockeyers gaven later toe dat ze verkeerd hadden gereageerd. De vrouwelijke hockeyers veroordeelden de grap en weigerden beleefd naar het Witte Huis te gaan. Ze bestempelden de opmerking als ongepast en benadrukten de steun die ze van de mannen hadden gekregen toen ze samen op de Olympische Spelen waren.

De voormalig toptennisster Billie Jean King schreef op sociale media: „Wanneer atleten voor hun land spelen, doen ze dat voor iets dat groter is dan zijzelf. De gouden medailles die de Amerikaanse teams hebben gewonnen, zijn even belangrijk en historisch. Als iemand die haar hele leven heeft gestreden voor gelijkheid, geloof ik dat leiderschap en karakter niet alleen afhangen van wat je in het openbaar zegt, maar ook van hoe je je gedraagt wanneer niemand kijkt.”

Incident leidt af van succes

Ze voegde eraan toe: „Ik heb ook veel tijd doorgebracht in kleedkamers toen ik speelde en ik begrijp de hoeveelheid aan emoties die er zijn na een enorme overwinning. Toch is het ongemakkelijk dat de leden van het mannenhockeyteam lachten om een grap over het vrouwenteam. Dit incident heeft de aandacht afgeleid van het succes van beide teams."

"Wat nu telt, is waar we onze energie op richten. Laten we niet uit het oog verliezen wat een geweldig moment dit is voor hockey, voor vrouwensport en voor ons land. En, laten we ervoor zorgen dat mannen en vrouwen elkaar steunen", vindt de voormalig toptennisster. In het bijschrift schreef ze dan ook: 'Dit is een moment om te leren, te groeien en voor elkaar op te komen.'

Billie Jean King is de oprichtster van de WTA en overtuigde in 1970 een tabaksbedrijf om de oprichting van een vrouwencircuit te sponsoren. Ze heeft ook de oprichting van een professionele vrouwenhockeycompetitie, de PWHL, gesteund en geholpen en is dus niet onbekend in het wereldje. De voormalig tennisster was in 2024 aanwezig bij de eerste wedstrijd van deze competitie, waar ze de eerste puck liet vallen. „Ik ben ongelooflijk ontroerd om aanwezig te zijn op het moment dat de droom van deze speelsters werkelijkheid wordt”, zei Billie Jean King toen.