Een aantal spelers van het Amerikaanse ijshockeyteam bij de mannen heeft openlijk excuses aangeboden. Dat deden de atleten nadat ze lachten om een beledigende grap van president Donald Trump over de vrouwenploeg.

De Amerikaanse ijshockeyrel begon nadat Team USA de olympische titel binnensleepte na een zenuwslopende finale tegen Canada. De atleten uit de Verenigde Staten waren door het dolle heen en vierden groot feest in de kleedkamer. Daar was onder andere FBI-chef Kash Patel bij. Een bezoekje dat veel ophef veroorzaakte, omdat het Amerikaanse volk dacht dat hij wel belangrijkere dingen te doen had.

De echte ophef kwam echter pas na een telefoontje van Donald Trump. De president belde de ijshockeyers na het behalen van de olympische titel om ze te feliciteren. Trump nodigde de mannen zelfs uit voor een bezoekje aan het Witte Huis om ze ook persoonlijk te feliciteren. Toen maakte Trump echter een grap die bij de vrouwen niet in goede aarde viel. "Ik moet dan ook de vrouwenploeg uitnodigen. Anders ben ik bang dat ik afgezet wordt", zei de president over de vrouwenploeg die ook olympisch goud veroverde bij het ijshockey.

Excuses van de ijshockeyers

Niet alleen Trump kreeg veel over zich heen na de grap over de ijshockeysters, ook de mannen werden bekritiseerd. Zij moesten hard lachen om de grap en leken het daardoor te kunnen waarderen. Niets is echter minder waar, vertelt Charlie McAvoy donderdag tegenover de Amerikaanse media. "Het spijt me enorm hoe we op dat moment reageerden. Maar het ging allemaal heel snel", verweerde McAvoy zichzelf en zijn collega's. Andere ijshockeyers noemden de reactie 'nogal ongelukkig'.

De vrouwelijke ijshockeysters reageerden bij monde van aanvoerder Hilary Knight eerder al op de grap van Trump. "Ik vond het een nogal smakeloze grap. En helaas overschaduwt dat veel van het succes, het succes van de vrouwen op de Olympische Spelen die de VS vertegenwoordigden en geweldige gouden medailles hebben gewonnen", zei Knight na de ophef over de grap van Trump. De ijshockeysters wezen de uitnodiging om naar het Witte Huis te komen dan ook af.